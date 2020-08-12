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Путин в беседе с Макроном напомнил об обязательствах Украины
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили урегулирование на Украине, дали позитивную оценку подписанным мерам по усилению... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T18:36
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
эммануэль макрон
владимир путин
франция
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, эммануэль макрон, владимир путин, франция, киев, украина, в мире

Путин в беседе с Макроном напомнил об обязательствах Украины

17:55 12.08.2020 (обновлено: 18:36 12.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили урегулирование на Украине, дали позитивную оценку подписанным мерам по усилению режима прекращения огня, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены также различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта, в частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской контактной группой "Мерам по усилению режима прекращения огня". Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны условились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата".
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияКиевУкраинаВ мире
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