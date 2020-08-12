Путин в беседе с Макроном напомнил об обязательствах Украины

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили урегулирование на Украине, дали позитивную оценку подписанным мерам по усилению режима прекращения огня, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены также различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта, в частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской контактной группой "Мерам по усилению режима прекращения огня". Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны условились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата".
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