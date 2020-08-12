Макрон поделилися с Путиным впечатлениями о визите в Ливан

"Подробно рассмотрена обстановка в Ливанской Республике с акцентом на предпринимаемые Россией и Францией меры по оказанию гуманитарного содействия ливанскому населению после взрыва в порту Бейрута 4 августа. Эммануэль Макрон поделился впечатлениями о своем недавнем визите в Ливан, а также об итогах организованной Францией 9 августа видеоконференции по мобилизации международной помощи этой стране", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе обмена мнениями о развитии внутриполитической ситуации в Ливане "с российской стороны подтверждена позиция в поддержку национального единства и суверенитета республики". "Акцентирована необходимость решения всех имеющихся спорных вопросов самими ливанцами на основе конструктивного диалога, без внешнего вмешательства", - добавляется в сообщении.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли свыше 170 человек. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.