Депутат усомнился в словах Лукашенко о безработных протестующих

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Заявления президента Константин Затулин. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что основу протестующих в Белоруссии составляют безработные с криминальным прошлым, неправдоподобны, кроме того, эти слова могут усилить протест, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ

Ранее в среду Лукашенко собрал совещание по вопросам обеспечения безопасности, защиты конституционного строя, передает Sputnik Беларусь . В ходе совещания Лукашенко заявил, что основа протестующих - "люди с криминальным прошлым и сегодня безработные", а затем попросил устроиться на работу тех, кто не работает, предупредив некоторых "обуржуазившихся граждан" о том, что им не следует выдавать безработным липовые справки о трудоустройстве.

"Принять на веру такого рода интерпретацию происходящего могут только совсем слепые или заведомо предвзятые люди. Ясно, что то, что говорит руководитель страны, в этом случае далеко от попыток успокоить страсти, а на самом деле он продолжает оскорблять тех, кто протестует против него, и расширяет тем самым сам протест", - сказал Затулин.

Парламентарий подчеркнул, что он не считает и никогда не считал, что возможно свержение Лукашенко путем подобных протестных акций, но то, что президент Белоруссии находится в состоянии холодной войны, "которая временами превращается в горячую", со значительной частью своего населения - "криминальными элементами, безработными и обуржуазившимися" - Затулин считает крайне негативным результатом 26 лет президентства Лукашенко в Белоруссии

"Что же он такого натворил, что добился такого противоестественного союза между безработными и обуржуазившимся? …Он должен принять на себя ответственность. За 26 лет он в состоянии взять на себя хоть какую-то ответственность за то, что происходит в Белоруссии? Или результатом мы должны считать то, что 26 лет его правления привели к массовому производству врагов народа в Белорусии", - заключил депутат.