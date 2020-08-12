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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575704418.html
Депутат усомнился в словах Лукашенко о безработных протестующих
Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что основу протестующих в Белоруссии составляют безработные с криминальным прошлым, неправдоподобны, РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:47
протесты в белоруссии
александр лукашенко
госдума рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, госдума рф, константин затулин, москва, минск, белоруссия, в мире

Депутат усомнился в словах Лукашенко о безработных протестующих

17:47 12.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста в Минске после президентских выборов
Акция протеста в Минске после президентских выборов
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что основу протестующих в Белоруссии составляют безработные с криминальным прошлым, неправдоподобны, кроме того, эти слова могут усилить протест, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Ранее в среду Лукашенко собрал совещание по вопросам обеспечения безопасности, защиты конституционного строя, передает Sputnik Беларусь. В ходе совещания Лукашенко заявил, что основа протестующих - "люди с криминальным прошлым и сегодня безработные", а затем попросил устроиться на работу тех, кто не работает, предупредив некоторых "обуржуазившихся граждан" о том, что им не следует выдавать безработным липовые справки о трудоустройстве.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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"Принять на веру такого рода интерпретацию происходящего могут только совсем слепые или заведомо предвзятые люди. Ясно, что то, что говорит руководитель страны, в этом случае далеко от попыток успокоить страсти, а на самом деле он продолжает оскорблять тех, кто протестует против него, и расширяет тем самым сам протест", - сказал Затулин.
Парламентарий подчеркнул, что он не считает и никогда не считал, что возможно свержение Лукашенко путем подобных протестных акций, но то, что президент Белоруссии находится в состоянии холодной войны, "которая временами превращается в горячую", со значительной частью своего населения - "криминальными элементами, безработными и обуржуазившимися" - Затулин считает крайне негативным результатом 26 лет президентства Лукашенко в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
"Что же он такого натворил, что добился такого противоестественного союза между безработными и обуржуазившимся? …Он должен принять на себя ответственность. За 26 лет он в состоянии взять на себя хоть какую-то ответственность за то, что происходит в Белоруссии? Или результатом мы должны считать то, что 26 лет его правления привели к массовому производству врагов народа в Белорусии", - заключил депутат.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Владимир Спиваков
Вчера, 16:36Протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоГосдума РФКонстантин ЗатулинМоскваМинскБелоруссияВ мире
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