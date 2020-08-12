https://ria.ru/20200812/1575704024.html
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:42
2020-08-12T17:45
александр лукашенко
протесты в белоруссии
россия
эммануэль макрон
владимир путин
франция
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Валерий Носуля
владимиру нужно хорошо подумать, провести следующие выборы максимально честно и открыто. боярам своим заранее по ручкам шаловливым нащелкать, чтобы "в угоду", а реально - во вред не шельмовали. тогда нормально все будет, независимо от того, кого выберут.
54
Александр Закупин
Путин поддержку и так имеет, у нас здесь мало пока тех кто вектор на Европу держит, да и в последние пару лет Европа максимально помогает этому количеству не увеличиваться, те кто с мозгами этому дурдому не особо симпатизируют, даже молодые, а Лука сам своё общество развернул, получает теперь сполна
47
13
россия
франция
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575702917_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_821424b07da323f28088a02b4e3e9995.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, белоруссия, в мире