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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575704024.html
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:45
александр лукашенко
протесты в белоруссии
россия
эммануэль макрон
владимир путин
франция
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
владимиру нужно хорошо подумать, провести следующие выборы максимально честно и открыто. боярам своим заранее по ручкам шаловливым нащелкать, чтобы "в угоду", а реально - во вред не шельмовали. тогда нормально все будет, независимо от того, кого выберут.
54
Путин поддержку и так имеет, у нас здесь мало пока тех кто вектор на Европу держит, да и в последние пару лет Европа максимально помогает этому количеству не увеличиваться, те кто с мозгами этому дурдому не особо симпатизируют, даже молодые, а Лука сам своё общество развернул, получает теперь сполна
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россия
франция
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575702917_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_821424b07da323f28088a02b4e3e9995.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, белоруссия, в мире

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

17:42 12.08.2020 (обновлено: 17:45 12.08.2020)
27187
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста в Минске против фальсификации результатов выборов
Участники мирной акции протеста в Минске против фальсификации результатов выборов
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
"Затронута и текущая ситуация в Белоруссии", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
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651044743
Обсудить 13
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоРоссияЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
владимиру нужно хорошо подумать, провести следующие выборы максимально честно и открыто. боярам своим заранее по ручкам шаловливым нащелкать, чтобы "в угоду", а реально - во вред не шельмовали. тогда нормально все будет, независимо от того, кого выберут.
12 августа, 17:46
Валерий Носуля
26700021
Путин поддержку и так имеет, у нас здесь мало пока тех кто вектор на Европу держит, да и в последние пару лет Европа максимально помогает этому количеству не увеличиваться, те кто с мозгами этому дурдому не особо симпатизируют, даже молодые, а Лука сам своё общество развернул, получает теперь сполна
12 августа, 17:59
Александр Закупин
31000313
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