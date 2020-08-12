В ДНР обвинили Киев в попытке переписать Минские соглашения

"Идеи касательно введения новой формулировки о неком особом режиме административного управления являются по сути очередной попыткой уже ставшего традиционным для Украины намерения переписать минские соглашения. Однако мы вынуждены из раза в раз напоминать: такие попытки не увенчались успехом ни для одного из предыдущих представителей, и, соответственно, провалятся и в данном случае", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Она напомнила, что согласно минским соглашениям особый статус Донбасс должен быть закреплен в конституции Украины. По словам полпреда ДНР, высказывания представителей Киева, что это якобы невозможно, неправдивы и не позволят отказаться от выполнения этого пункта Комплекса мер. "До тех пор, пока Украина не прекратит извращать суть данных соглашений и подменять понятия, равно как и пытаться осуществлять некие шаги по реализации политических и иных пунктов Комплекса мер без согласования с нами, ни о каком реальном урегулировании речи быть не может", - заявила Никонорова.