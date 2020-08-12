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В ДНР обвинили Киев в попытке переписать Минские соглашения
Идея заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса является очередной попыткой Киева переписать минские соглашения, заявила в среду полпред... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:42
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР обвинили Киев в попытке переписать Минские соглашения

17:42 12.08.2020
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© РИА Новости / Сергей АверинСтела на въезде в Донецк
Стела на въезде в Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Идея заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса является очередной попыткой Киева переписать минские соглашения, заявила в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук предложил заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", отметив, что это соответствует законодательству Украины.

"Идеи касательно введения новой формулировки о неком особом режиме административного управления являются по сути очередной попыткой уже ставшего традиционным для Украины намерения переписать минские соглашения. Однако мы вынуждены из раза в раз напоминать: такие попытки не увенчались успехом ни для одного из предыдущих представителей, и, соответственно, провалятся и в данном случае", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Никонорова заявила, что Киеву необходимо начать выполнять минские соглашения, а не пытаться их изменить, дополнить или сократить. "Также большое недоумение вызывают заявления о том, что минские соглашения необходимо привести в соответствие с украинскими реформами. В реальности все в точности наоборот: это украинские реформы должны реализовываться в полном соответствии с Комплексом мер, одобренным Советом Безопасности ООН", - отметила полпред ДНР.
Она напомнила, что согласно минским соглашениям особый статус Донбасс должен быть закреплен в конституции Украины. По словам полпреда ДНР, высказывания представителей Киева, что это якобы невозможно, неправдивы и не позволят отказаться от выполнения этого пункта Комплекса мер. "До тех пор, пока Украина не прекратит извращать суть данных соглашений и подменять понятия, равно как и пытаться осуществлять некие шаги по реализации политических и иных пунктов Комплекса мер без согласования с нами, ни о каком реальном урегулировании речи быть не может", - заявила Никонорова.
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Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. В конце 2019 года украинский парламент продлил его до конца этого года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности, вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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