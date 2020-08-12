Прибыль Новикомбанка по РСБУ за 6 месяцев составила 8,2 млрд рублей

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Прибыль Прибыль Новикомбанка согласно отчетности по РСБУ за 6 месяцев 2020 года составила 8,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба банка.

Формирование финансового результата опорного банка госкорпорации Ростех за отчетный период в значительной мере определялось наращиванием объемов и улучшением качества активов, а так же мероприятиями, направленными на увеличение эффективности бизнеса. Так, активы банка на 1 июля составили 508,6 миллиарда рублей, что на 7,7% больше показателя на начало отчетного периода (472,1 миллиарда рублей), отмечается в сообщении.

Наибольшую часть ресурсной базы банка составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах вырос за полугодие на 6,6% - до 458,6 миллиарда рублей.

"Рост кредитного портфеля обеспечен за счет целенаправленного кредитования высокотехнологичного сектора экономики, приоритетной поддержки проектов диверсификации и финансирования программ в рамках национальных проектов, в реализации которых активно участвуют предприятия Ростеха", - подчеркнули в банке.

Процентные доходы за 6 месяцев 2020 года увеличились по отношению к аналогичному показателю за 2019 год и составили 15 812,3 миллиона рублей. Наибольшая доля процентных доходов (81,9%) получена от предоставления ссуд клиентам (некредитным организациям).

Новикомбанк полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учетом потребностей предприятий промышленности, выполняющих приоритетные задачи государства. Так, в первом полугодии Новикомбанк активно оказывал поддержку предприятиям, реализующим программы в сфере здравоохранения, стал участником программ льготного кредитования системообразующих предприятий и авиастроения.

"Одна из основ стратегии развития банка - обеспечение доступного и своевременного финансирования отечественной промышленности. Успешная реализация выбранной бизнес-модели позволяет банку максимально реинвестировать в дальнейший рост кредитования предприятий промышленности всю полученную прибыль. Поэтому мы особенно рады тому, что даже в непростой период, когда весь мир столкнулся с угрозами, связанными с пандемией, Банк продолжает демонстрировать хорошие показатели деятельности", - приводится в пресс-релизе комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.