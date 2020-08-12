Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200812/1575703618.html
Прибыль Новикомбанка по РСБУ за 6 месяцев составила 8,2 млрд рублей
Прибыль Новикомбанка согласно отчетности по РСБУ за 6 месяцев 2020 года составила 8,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:35
новикомбанк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568805225_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c2b547fd48e9f9e5b1e316febfdab3e2.jpg
https://ria.ru/20200806/1575448831.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568805225_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c2b547fd48e9f9e5b1e316febfdab3e2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568805225_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2cb4deb9fbee3ba16a4d254b89fa2e24.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568805225_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_2e61666ac73c56849573064af9d55174.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новикомбанк, новости компаний - экономика

Прибыль Новикомбанка по РСБУ за 6 месяцев составила 8,2 млрд рублей

17:35 12.08.2020
292
© Фото : АО АКБ "Новикомбанк""Новикомбанк"
Новикомбанк
© Фото : АО АКБ "Новикомбанк"
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Прибыль Новикомбанка согласно отчетности по РСБУ за 6 месяцев 2020 года составила 8,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба банка.
Формирование финансового результата опорного банка госкорпорации Ростех за отчетный период в значительной мере определялось наращиванием объемов и улучшением качества активов, а так же мероприятиями, направленными на увеличение эффективности бизнеса. Так, активы банка на 1 июля составили 508,6 миллиарда рублей, что на 7,7% больше показателя на начало отчетного периода (472,1 миллиарда рублей), отмечается в сообщении.
Наибольшую часть ресурсной базы банка составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах вырос за полугодие на 6,6% - до 458,6 миллиарда рублей.
"Рост кредитного портфеля обеспечен за счет целенаправленного кредитования высокотехнологичного сектора экономики, приоритетной поддержки проектов диверсификации и финансирования программ в рамках национальных проектов, в реализации которых активно участвуют предприятия Ростеха", - подчеркнули в банке.
Процентные доходы за 6 месяцев 2020 года увеличились по отношению к аналогичному показателю за 2019 год и составили 15 812,3 миллиона рублей. Наибольшая доля процентных доходов (81,9%) получена от предоставления ссуд клиентам (некредитным организациям).
Новикомбанк полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учетом потребностей предприятий промышленности, выполняющих приоритетные задачи государства. Так, в первом полугодии Новикомбанк активно оказывал поддержку предприятиям, реализующим программы в сфере здравоохранения, стал участником программ льготного кредитования системообразующих предприятий и авиастроения.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
6 августа, 15:02
Новикомбанк увеличил лимит кредитования ОДК до 20 млрд рублей
"Одна из основ стратегии развития банка - обеспечение доступного и своевременного финансирования отечественной промышленности. Успешная реализация выбранной бизнес-модели позволяет банку максимально реинвестировать в дальнейший рост кредитования предприятий промышленности всю полученную прибыль. Поэтому мы особенно рады тому, что даже в непростой период, когда весь мир столкнулся с угрозами, связанными с пандемией, Банк продолжает демонстрировать хорошие показатели деятельности", - приводится в пресс-релизе комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.
Прибыльная деятельность обеспечивает положительную динамику капитальной базы Новикомбанка. Источники собственных средств (капитал) Новикомбанка за первое полугодие 2020 выросли на 20,8 % с 49 187 миллионов рублей до 59 408,1 миллиона рублей. Поддержку состоянию ресурсной базы банка оказало привлечение предоставленного акционерами бессрочного субординированного займа и рост чистой прибыли.
010000
Обсудить 0
НовикомбанкНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Здание ФАС России
ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин
Российские рубли
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
Саранске
В Мордовии зафиксировали рост прибыли бизнеса
Мешок с семенами подсолнечника
В Тамбовской области экспорт продовольствия за полгода вырос в три раза
Ситуация у метро Уручье стянут спецназ в Минске
Четвертый день столкновений в Белоруссии. Онлайн-репортаж
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Хельсинки
Лавров обсудил с главой МИД Финляндии действия НАТО на Балтике
Отдых на пляже Алушты
На Кубани чудом спасли девочку, унесенную в море ветром
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
В Таиланде пьяная туристка разделась и осквернила буддийский храм
Люди в День памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня в Москве
Указ "О восстановлении прав жертв политических репрессий 1920-1950-х гг"
Строительство газопровода Северный поток-2
В МИД оценили ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Вид на Триполи, Ливия
Россия и Саудовская Аравия призвали перезапустить межливийский диалог
Здание Дома правительства Московской области в Мякининской пойме на берегу Москвы-реки в Красногорске
Почти 1,2 тысячи детей-сирот устроили в замещающие семьи в Подмосковье
Пассажиры на борту самолета
В Сети опубликовали видео авиапассажира, делающего попутчику массаж ног
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
Фотография из Instagram-аккаунта Яны Рудковской
Яна Рудковская объяснила, как ей удалось измениться до неузнаваемости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
04:38Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах
04:16Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
04:05Прическу первоклассниц признали опасной
03:40Умер писатель Игорь Ефимов
03:23Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
03:21РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
03:16Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
03:13В Белоруссии завершился четвертый день протестов
03:00Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
02:49Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
02:40Названы признаки приближающейся смерти
02:38Трамп: демократы доставят больше проблем на выборах, чем РФ, Китай и Иран
02:34Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
02:28Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии
02:20Эксперт рассказал, почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито
02:17США не решили, как реагировать на беспорядки в Белоруссии
02:08Психиатр рассказал, когда лень – признак серьезной болезни
01:58В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции
01:55Ученые узнали, как на самом деле выглядел художник Рафаэль Санти
Лента новостейМолния