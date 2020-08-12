https://ria.ru/20200812/1575702990.html
ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин
ФАС объяснила возможный рост цен на авиакеросин тем, что авиакомпании покупают его на торгах, а не на бирже, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:25
2020-08-12T17:59
россия
евгений дитрих
армен ханян
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений дитрих, армен ханян, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ФАС объяснила возможный рост цен на авиакеросин тем, что авиакомпании покупают его на торгах, а не на бирже, сообщили в ведомстве.
Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась к главе Минтранса Евгению Дитриху
с просьбой проверить обоснованность скачка цен на авиатопливо в российских аэропортах в августе-сентябре. Минтранс пообещал на следующей неделе обсудить этот вопрос с Минэнерго
, ФАС, авиакомпаниями и поставщиками.
В ФАС пока не поступили обращения от Ассоциации и министерства.
"Вместе с тем, в связи с публикацией в газете "Известия", ведомство инициирует проверку достоверности информации в статье об изменении цен, а в случае ее подтверждения установит причины такого роста", - отметили в антимонопольной службе.
По информации ведомства, по состоянию на 10 августа оптовая (биржевая) цена на авиакеросин на 30% ниже цены в этот период в прошлом году. Вместе с тем у авиакомпаний нет сложностей в обеспечении авиакеросином в аэропортах.
"Несомненно, необходимо пресекать злоупотребления в этой сфере, учитывая, что стоимость топлива напрямую влияет на конечную стоимость авиабилетов и доступность авиауслуг для россиян", - сказал начальник управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян
.
В ведомстве также объяснили, как формируется цена на авиакеросин.
"Конечная стоимость состоит из стоимости керосина, его перевозки/транспортировки, хранения, перевалки и услуг аэропортов или топливно-заправочных компаний", - отметили в ФАС.