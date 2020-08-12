ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ФАС объяснила возможный рост цен на авиакеросин тем, что авиакомпании покупают его на торгах, а не на бирже, сообщили в ведомстве.

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась к главе Минтранса Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность скачка цен на авиатопливо в российских аэропортах в августе-сентябре. Минтранс пообещал на следующей неделе обсудить этот вопрос с Минэнерго , ФАС, авиакомпаниями и поставщиками.

В ФАС пока не поступили обращения от Ассоциации и министерства.

"Вместе с тем, в связи с публикацией в газете "Известия", ведомство инициирует проверку достоверности информации в статье об изменении цен, а в случае ее подтверждения установит причины такого роста", - отметили в антимонопольной службе.

По информации ведомства, по состоянию на 10 августа оптовая (биржевая) цена на авиакеросин на 30% ниже цены в этот период в прошлом году. Вместе с тем у авиакомпаний нет сложностей в обеспечении авиакеросином в аэропортах.

"Несомненно, необходимо пресекать злоупотребления в этой сфере, учитывая, что стоимость топлива напрямую влияет на конечную стоимость авиабилетов и доступность авиауслуг для россиян", - сказал начальник управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян

В ведомстве также объяснили, как формируется цена на авиакеросин.