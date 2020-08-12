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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575702714.html
В штабе Бабарико заявили о приверженности мирным и законным методам
Штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико в ответ на обвинения в организации беспорядков заявил о приверженности мирным и законным методам. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:22
протесты в белоруссии
светлана тихановская
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РИА Новости
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353
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светлана тихановская, белгазпромбанк, виктор бабарико, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В штабе Бабарико заявили о приверженности мирным и законным методам

17:22 12.08.2020
192
© Sputnik / Сергей ПушкинВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© Sputnik / Сергей Пушкин
Виктор Бабарико. Архивное фото
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико в ответ на обвинения в организации беспорядков заявил о приверженности мирным и законным методам.
"Штаб Виктора Бабарико и все представители штаба, уполномоченные делать публичные заявления, всегда говорили об использовании только законных и мирных действий в рамках избирательной кампании и вне ее.... Мы неоднократно заявляли о необходимости прекращения насилия, и считаем, что ответственность за происходящее лежит на белорусских властях", - говорится в заявлении штаба, которое зачитала его глава Мария Колесникова.
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Ранее Sputnik Беларусь со ссылкой на телеканал Беларусь 1 передал, что в Белоруссии установлены факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам в республике.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ.
Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".
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В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелгазпромбанкВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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