В штабе Бабарико заявили о приверженности мирным и законным методам

"Штаб Виктора Бабарико и все представители штаба, уполномоченные делать публичные заявления, всегда говорили об использовании только законных и мирных действий в рамках избирательной кампании и вне ее.... Мы неоднократно заявляли о необходимости прекращения насилия, и считаем, что ответственность за происходящее лежит на белорусских властях", - говорится в заявлении штаба, которое зачитала его глава Мария Колесникова.