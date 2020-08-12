Объяснена необычная особенность коронавируса

Специалисты Университета Сарагосы в Испании рассмотрели, как восприимчивые к коронавирусу белки ACE2 взаимодействуют друг с другом в легких, а также с белками в других органах. Выяснилось, что контактировать друг с другом молекулы могут, только перемещаясь в клеточной цитоплазме особым способом и преодолевая различные препятствия. Кроме того, некоторые клетки имеют один и тот же набор белков, а другие нет.