https://ria.ru/20200812/1575702275.html
Объяснена необычная особенность коронавируса
Ученые выяснили, почему коронавирус повреждает только специфические органы человека. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Chaos. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:17
2020-08-12T17:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
испания
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, испания
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Ученые выяснили, почему коронавирус повреждает только специфические органы человека. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Chaos.
Специалисты Университета Сарагосы в Испании рассмотрели, как восприимчивые к коронавирусу белки ACE2 взаимодействуют друг с другом в легких, а также с белками в других органах. Выяснилось, что контактировать друг с другом молекулы могут, только перемещаясь в клеточной цитоплазме особым способом и преодолевая различные препятствия. Кроме того, некоторые клетки имеют один и тот же набор белков, а другие нет.
Исследователи разработали математическую модель, которая позволила отследить цепочку взаимодействий, которая вызывает изменения в белках, находящихся за пределами легких, и влияет на уязвимость органов для коронавируса.
Как отмечают ученые, нацеленные на нарушение данных цепочек препараты помогут избежать полиорганной недостаточности от COVID-19, которая зачастую приводит к смерти пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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