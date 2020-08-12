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Новости Подмосковья
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Почти 1,2 тысячи детей-сирот устроили в замещающие семьи в Подмосковье
Почти 1,2 тысячи детей-сирот устроили органы опеки и попечительства министерства образования Московской области в замещающие семьи за восемь месяцев текущего... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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московская область (подмосковье)

Почти 1,2 тысячи детей-сирот устроили в замещающие семьи в Подмосковье

17:14 12.08.2020 (обновлено: 17:18 12.08.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЗдание Дома правительства Московской области в Мякининской пойме на берегу Москвы-реки в Красногорске
Здание Дома правительства Московской области в Мякининской пойме на берегу Москвы-реки в Красногорске
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Почти 1,2 тысячи детей-сирот устроили органы опеки и попечительства министерства образования Московской области в замещающие семьи за восемь месяцев текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.
"С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 1128 детей-сирот", – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
Она напомнила, что для поддержки семейного устройства детей-сирот в регионе работают 73 школы приемных родителей. В рамках занятий будущие родители могут бесплатно узнать подробности процедуры усыновления, проконсультироваться с психологами, юристами и медиками. Также для желающих усыновить ребенка в Подмосковье работает мобильное приложение "Усыновление в Московской области".
По данным пресс-службы, на сегодняшний день в регионе проживают порядка 24,3 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них почти 16 тысяч детей находится на воспитании в замещающих семьях, еще порядка 8 тысяч – проживают в семьях усыновителей.
Дом по улице Заливной, 19
11 августа, 12:14Новости Подмосковья
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