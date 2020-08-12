Почти 1,2 тысячи детей-сирот устроили в замещающие семьи в Подмосковье

"С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 1128 детей-сирот", – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.

Она напомнила, что для поддержки семейного устройства детей-сирот в регионе работают 73 школы приемных родителей. В рамках занятий будущие родители могут бесплатно узнать подробности процедуры усыновления, проконсультироваться с психологами, юристами и медиками. Также для желающих усыновить ребенка в Подмосковье работает мобильное приложение "Усыновление в Московской области".

По данным пресс-службы, на сегодняшний день в регионе проживают порядка 24,3 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них почти 16 тысяч детей находится на воспитании в замещающих семьях, еще порядка 8 тысяч – проживают в семьях усыновителей.