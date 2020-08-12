Под Могилевом задержали мужчину с самодельными бомбами

Он пояснил, что "правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия по пресечению экстремистских и террористических действий, направленных на дестабилизацию политической обстановки в день проведения выборов президента Беларуси".

"Предварительно установлено, что 9 августа молодой человек намеревался выехать в Минск для участия в несанкционированных массовых мероприятиях. При задержании в ходе личного обыска у него были обнаружены пиротехнические изделия, холодное оружие и самодельные взрывные устройства", - добавил представитель могилевской милиции.