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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575701884.html
Под Могилевом задержали мужчину с самодельными бомбами
Мужчина с холодным оружием и самодельными взрывными устройствами задержан в Могилевской области, он 9 августа собирался в Минск на протесты, сообщило в среду... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-13T00:02
протесты в белоруссии
могилевская область
минск
белоруссия
происшествия
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Потому что с трудом можно себе представить желание беларусов жить по-украински, поверив в европейский рай, который оказался европейской резервацией
16
Никак на мирный протест и не иначе.
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6
могилевская область
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
могилевская область, минск, белоруссия, происшествия

Под Могилевом задержали мужчину с самодельными бомбами

17:15 12.08.2020 (обновлено: 00:02 13.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Мужчина с холодным оружием и самодельными взрывными устройствами задержан в Могилевской области, он 9 августа собирался в Минск на протесты, сообщило в среду управления внутренних дел Могилевского облисполкома.
"Сотрудники... МВД по подозрению в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ задержали ранее судимого 26-летнего могилевчанина. При задержании у него обнаружены холодное оружие и самодельные взрывные устройства", - приводит агентство Белта слова представителя могилевской милиции.
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Он пояснил, что "правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия по пресечению экстремистских и террористических действий, направленных на дестабилизацию политической обстановки в день проведения выборов президента Беларуси".
"Предварительно установлено, что 9 августа молодой человек намеревался выехать в Минск для участия в несанкционированных массовых мероприятиях. При задержании в ходе личного обыска у него были обнаружены пиротехнические изделия, холодное оружие и самодельные взрывные устройства", - добавил представитель могилевской милиции.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>

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Протесты в БелоруссииМогилевская областьМинскБелоруссияПроисшествия
Популярные комментарии
Потому что с трудом можно себе представить желание беларусов жить по-украински, поверив в европейский рай, который оказался европейской резервацией
12 августа, 18:15
Natalia Bikowa
1500001
Никак на мирный протест и не иначе.
12 августа, 17:19
Natalia Bikowa
1030002
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