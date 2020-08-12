Под Могилевом задержали мужчину с самодельными бомбами

МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Мужчина с холодным оружием и самодельными взрывными устройствами задержан в Могилевской области, он 9 августа собирался в Минск на протесты, сообщило в среду управления внутренних дел Могилевского облисполкома.
"Сотрудники... МВД по подозрению в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ задержали ранее судимого 26-летнего могилевчанина. При задержании у него обнаружены холодное оружие и самодельные взрывные устройства", - приводит агентство Белта слова представителя могилевской милиции.
Он пояснил, что "правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия по пресечению экстремистских и террористических действий, направленных на дестабилизацию политической обстановки в день проведения выборов президента Беларуси".
"Предварительно установлено, что 9 августа молодой человек намеревался выехать в Минск для участия в несанкционированных массовых мероприятиях. При задержании в ходе личного обыска у него были обнаружены пиротехнические изделия, холодное оружие и самодельные взрывные устройства", - добавил представитель могилевской милиции.
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