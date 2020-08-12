Литва призвала Минск прекратить насилие и отпустить всех задержанных

Отвечая на вопрос о требованиях к Минску, Линкявичюс отметил: "Прекратить насилие , отпустить всех задержанных и начать диалог с людьми как минимум".

При этом на уточняющий вопрос, что делать с задержанными Тихановским и Бабарико, глава литовского МИД заявил: "Я же говорю - отпустить всех задержанных".

"Никто не знает, сколько задержали, в последнее время мы получаем информацию, (что) задерживали вообще без причин, это такие сомнительные моменты. Они (задержанные - ред.) должны быть отпущены", - сказал Линкявичюс в эфире "Эхо Москвы".

Он добавил, что Литва "не будет подстрекать". "Мы просто наблюдаем и хотим, чтобы диалог с людьми проходил цивилизованно", - сказал глава МИД.

Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.

Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.