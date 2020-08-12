Помпео обвинил Россию в попытках подорвать безопасность Чехии

"Авторитарные режимы не исчезли, как мы и вы полагали 30 лет назад, после падения коммунизма. Надеюсь, что наши чешские друзья это понимают. Мы видим, как Россия пытается подорвать вашу безопасность, распространяет дезинформацию и ведет кибератаки, а Китай пытается повсюду взять под контроль бизнес. Сегодня речь уже не идет о танках и оружии", - сказал Помпео.