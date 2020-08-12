https://ria.ru/20200812/1575701750.html
Помпео обвинил Россию в попытках подорвать безопасность Чехии
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в ходе визита в Чехию с речью в сенате, заявил, что Россия стремится подорвать безопасность Чехии, а Китай пытается... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:12
2020-08-12T17:12
россия
майк помпео
китай
чехия
сша
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:3074:1730_1400x0_80_0_0_19b3368e40a2b84270b2d825a4ceb2c6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, майк помпео, китай, чехия, сша, в мире
ПРАГА, 12 авг – РИА Новости.
Госсекретарь США Майк Помпео
, выступая в ходе визита в Чехию с речью в сенате, заявил, что Россия стремится подорвать безопасность Чехии
, а Китай
пытается повсюду взять под контроль бизнес.
"Авторитарные режимы не исчезли, как мы и вы полагали 30 лет назад, после падения коммунизма. Надеюсь, что наши чешские друзья это понимают. Мы видим, как Россия пытается подорвать вашу безопасность, распространяет дезинформацию и ведет кибератаки, а Китай пытается повсюду взять под контроль бизнес. Сегодня речь уже не идет о танках и оружии", - сказал Помпео.
По мнению госсекретаря, доминирование Китая в мире не является неизбежным, западным демократиям по силам противостоять этому.
"Не верьте тому, что Запад якобы уступает. Мы должны действовать общими усилиями – здесь, в Польше, в Португалии, повсюду, чтобы свобода и демократия торжествовали в мире. Одновременно мы должны объяснять молодежи, во что могут вылиться наши уступки, если мы не будем защищать наши демократические ценности", - сказал Помпео.
"Помните, что Америка с вами, будьте уверены в нашей поддержке", - заключил Помпео свою речь перед чешскими сенаторами.
США регулярно обвиняют Россию в дезинформациях и кибератаках. В Москве это неоднократно опровергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что дежурные русофобские высказывания стали уже ритуалом для американского политистеблишмента во время предвыборной гонки.