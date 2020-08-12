В МИД Литвы рассказали о поставленном перед Тихановской выборе

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Белоруссии поставили кандидата в президенты Светлану Тихановскую перед выбором: или покинуть страну, или "другие, не очень удобные варианты", заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
По его словам, Тихановская в течение семи часов "была неизвестно где" после посещения ЦИК. "Потом, я так понимаю, ей предложили, как мы уже говорили, не очень большой выбор: или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты, скажем. И она решила приехать, поскольку у нее есть виза и власти способствовали этому. Может, это часть плана, что она не будет в стране и будет меньше причин для этих волнений", - сказал Линкявичюс в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.
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