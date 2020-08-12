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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575701664.html
В МИД Литвы рассказали о поставленном перед Тихановской выборе
Власти Белоруссии поставили кандидата в президенты Светлану Тихановскую перед выбором: или покинуть страну, или "другие, не очень удобные варианты", заявил... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:16
протесты в белоруссии
светлана тихановская
госпогранкомитет белоруссии
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А не много ли на себя берут эти аппендиксы прибалты,влезая в дела другой страны???
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, госпогранкомитет белоруссии, мвд белоруссии, линас линкявичюс, александр лукашенко, мид литвы, минск, белоруссия, литва, в мире

В МИД Литвы рассказали о поставленном перед Тихановской выборе

17:10 12.08.2020 (обновлено: 17:16 12.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
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Светлана Тихановская. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Белоруссии поставили кандидата в президенты Светлану Тихановскую перед выбором: или покинуть страну, или "другие, не очень удобные варианты", заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
По его словам, Тихановская в течение семи часов "была неизвестно где" после посещения ЦИК. "Потом, я так понимаю, ей предложили, как мы уже говорили, не очень большой выбор: или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты, скажем. И она решила приехать, поскольку у нее есть виза и власти способствовали этому. Может, это часть плана, что она не будет в стране и будет меньше причин для этих волнений", - сказал Линкявичюс в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Вчера, 16:58Протесты в Белоруссии
Глава МИД Литвы рассказал о состоянии Тихановской
Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяГоспогранкомитет БелоруссииМВД БелоруссииЛинас ЛинкявичюсАлександр ЛукашенкоМИД ЛитвыМинскБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
А не много ли на себя берут эти аппендиксы прибалты,влезая в дела другой страны???
12 августа, 18:44
wity.dronow.61
2610004
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