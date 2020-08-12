"Не наше дело". Литва заявила о непричастности к беспорядкам в Белоруссии

"Конечно, нет", - сказал Линкявичюс, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что в этом "нет никакой логики".

"Мы, конечно, очень заинтересованы, чтобы была стабильность, предсказуемость. Тем более что мы хотим, чтобы Беларусь приблизилась к Европе не только географически, но и по другим понятиям... Мы хотим способствовать всему, что касается суверенитета", - уточнил министр.