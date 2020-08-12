"Не наше дело". Литва заявила о непричастности к беспорядкам в Белоруссии

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сменится власть в Белоруссии или нет - не дело Вильнюса, страна будет работать с теми, кто де-факто руководит республикой, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
"Это не наше дело. Это как раз зависит от белорусов, какая будет власть. Мы работаем с теми, кто является (руководством - ред.) де-факто", - сказал Линкявичюс в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на вопрос о том, заинтересован ли Вильнюс в смене власти в Белоруссии.
Кроме того Линкявичюс заявил, что Литва не причастна к организации протестов в Белоруссии и не заинтересована в дестабилизации страны.
"Конечно, нет", - сказал Линкявичюс, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что в этом "нет никакой логики".
"Мы, конечно, очень заинтересованы, чтобы была стабильность, предсказуемость. Тем более что мы хотим, чтобы Беларусь приблизилась к Европе не только географически, но и по другим понятиям... Мы хотим способствовать всему, что касается суверенитета", - уточнил министр.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.
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