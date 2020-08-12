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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575701130.html
Глава МИД Литвы призвал Белоруссию провести новые выборы
Белоруссия должна провести новые выборы президента, прошедшие не были демократическими, заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" министр иностранных дел... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:15
светлана тихановская
госпогранкомитет белоруссии
линас линкявичюс
александр лукашенко
литва
протесты в белоруссии
мид литвы
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575393405.html
Белоруссия должна Литве??? Ну-ка, отсюда поподробнее... ;-)
31
Так может сначала в Литве провести демократические выборы? Ну с чего то начинать надо ))
23
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литва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, госпогранкомитет белоруссии, линас линкявичюс, александр лукашенко, литва, мид литвы, белоруссия, в мире

Глава МИД Литвы призвал Белоруссию провести новые выборы

17:00 12.08.2020 (обновлено: 17:15 12.08.2020)
3587
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Белоруссия должна провести новые выборы президента, прошедшие не были демократическими, заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Конечно (Белоруссия должна провести новые выборы), поскольку эти выборы не являются свободными, демократическими", - сказал Линкявичюс, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что получаемые ее командой данные с участков по республике показывают, что она набрала 70-80%.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, которые проходят по вечерам уже три дня. В ходе протестов митингующие сооружают баррикады, органы правопорядка разгоняют их при помощи спецсредств.
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Обсудить 12
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяГоспогранкомитет БелоруссииЛинас ЛинкявичюсАлександр ЛукашенкоЛитваМИД ЛитвыБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Белоруссия должна Литве??? Ну-ка, отсюда поподробнее... ;-)
12 августа, 17:02
Владислав Леончук
2420005
Так может сначала в Литве провести демократические выборы? Ну с чего то начинать надо ))
12 августа, 17:01
НЕНиколай Ефимов
2000003
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