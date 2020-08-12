Глава МИД Литвы призвал Белоруссию провести новые выборы

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Белоруссия должна провести новые выборы президента, прошедшие не были демократическими, заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Конечно (Белоруссия должна провести новые выборы), поскольку эти выборы не являются свободными, демократическими", - сказал Линкявичюс, отвечая на соответствующий вопрос.
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Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что получаемые ее командой данные с участков по республике показывают, что она набрала 70-80%.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, которые проходят по вечерам уже три дня. В ходе протестов митингующие сооружают баррикады, органы правопорядка разгоняют их при помощи спецсредств.
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