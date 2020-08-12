Глава МИД Литвы призвал Белоруссию провести новые выборы

"Конечно (Белоруссия должна провести новые выборы), поскольку эти выборы не являются свободными, демократическими", - сказал Линкявичюс, отвечая на соответствующий вопрос.

В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, которые проходят по вечерам уже три дня. В ходе протестов митингующие сооружают баррикады, органы правопорядка разгоняют их при помощи спецсредств.