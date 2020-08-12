Штаб Бабарико ответил на обвинения в организации беспорядков в Белоруссии

"У протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах как реакция на обман, хамство и применение насилия со стороны власти. Белорусов обманули и их негодование вполне объяснимо. Насилие применяют власти, и мы призываем их отказаться от применения силы и репрессий в отношении мирных граждан и не устраивать майданы на улицах городов", - говорится в заявлении, распространенном штабом. Текст заявления зачитала глава штаба Мария Колесникова.