Штаб Бабарико ответил на обвинения в организации беспорядков в Белоруссии

МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико в ответ на обвинения в организации беспорядков заявил, что "у протестов нет координаторов, они возникают стихийно".
Ранее Sputnik Беларусь со ссылкой на телеканал Беларусь 1 передал, что в Белоруссии установлены факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам в республике.
"У протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах как реакция на обман, хамство и применение насилия со стороны власти. Белорусов обманули и их негодование вполне объяснимо. Насилие применяют власти, и мы призываем их отказаться от применения силы и репрессий в отношении мирных граждан и не устраивать майданы на улицах городов", - говорится в заявлении, распространенном штабом. Текст заявления зачитала глава штаба Мария Колесникова.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ.
Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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