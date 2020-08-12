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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
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Глава МИД Литвы рассказал о состоянии Тихановской
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская восстанавливается после стресса, она сама определится со своими планами, надо дать ей время, заявил... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:58
протесты в белоруссии
светлана тихановская
линас линкявичюс
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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светлана тихановская, линас линкявичюс, цик белоруссии, александр лукашенко, мид литвы, белоруссия, литва, в мире

Глава МИД Литвы рассказал о состоянии Тихановской

16:58 12.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская восстанавливается после стресса, она сама определится со своими планами, надо дать ей время, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Тихановская, по официальным данным ЦИК Белоруссии, проиграла в воскресенье выборы действующему главе государства Александру Лукашенко. После объявления результатов в стране проходят акции протеста тех, кто не согласен с официальными результатами и считает Тихановскую победительницей. Накануне она покинула Белоруссию и отправилась в Литву.
"Я говорил с ней по телефону. По нашим правилам она сейчас должна быть в изоляции две недели, поскольку приехала из Белоруссии. Она как-то восстанавливается после этого стресса, который все-таки был, и чувствует себя лучше", - сказал Линкявичюс в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Я говорил с ней по телефону сегодня утром. Ну так только смотрим, она сама скажет, какие у нее планы. Но я понимаю, что она действительно очень многое испытала за это время. Потом надо понимать, что это молодая женщина, она никогда не была в политике, в какой-то борьбе и так далее. И сейчас на ее плечи столько много всего навалилось. Это надо понять, надо дать ей время, она сама скажет, какие у нее в будущем планы", - добавил глава МИД Литвы.
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