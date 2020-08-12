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В Абхазии увеличился спрос на бронирование отелей, дефицита пока нет
Основной объем продаж туров в Абхазию приходится на август, но места в гостиницах еще есть, сообщает RATA-News. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Абхазии увеличился спрос на бронирование отелей, дефицита пока нет

17:10 12.08.2020 (обновлено: 20:21 12.08.2020)
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© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВид на побережье в Гаграх
Вид на побережье в Гаграх
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Основной объем продаж туров в Абхазию приходится на август, но места в гостиницах еще есть, сообщает RATA-News.
По словам коммерческого директора крупной турфирмы Оксаны Булах, интерес к отдыху в Абхазии высокий. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то число бронирований увеличилось в два раза. Быстрее всего места заканчиваются в небольших отелях среднего ценового сегмента. Также пользуются спросом семейные гостиницы и пансионаты. Однако свободных номеров еще достаточно, говорить о дефиците мест (как в Краснодарском крае) пока рано.
Основной объем продаж приходится на ближайшие две недели. Средняя стоимость недельного тура на двоих с трехразовым питанием, но без проезда, составляет 40 тысяч рублей.
Заместитель гендиректора туркомпании Лорена Чегия также подтвердила, что спрос хороший, людей устраивает, что въезд в республику ничем не ограничен: нет каких-то требований по соблюдению карантина, не нужны справки об отсутствии коронавируса.
Несмотря на открытие с 7 августа железнодорожного маршрута в Сухум, россияне предпочитают добираться до абхазских курортов на самолете через Адлер. По данным сервиса путешествий, средний чек по авиабилетам на август-сентябрь из Москвы составляет 5,4 тысячи рублей в один конец (это меньше на 15 процентов, чем годом ранее). Из Санкт-Петербурга – около 6,7 тысячи рублей (снижение составило 26 процентов), а из Екатеринбурга – почти семь тысяч (минус 19 процентов к прошлому году).
При этом из Москвы поезда в Сухум ходят ежедневно, из Санкт-Петербурга – через день, из Самары сообщение открывается 15 августа.
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