В Абхазии увеличился спрос на бронирование отелей, дефицита пока нет

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Основной объем продаж туров в Абхазию приходится на август, но места в гостиницах еще есть, Основной объем продаж туров в Абхазию приходится на август, но места в гостиницах еще есть, сообщает RATA-News.

По словам коммерческого директора крупной турфирмы Оксаны Булах, интерес к отдыху в Абхазии высокий. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то число бронирований увеличилось в два раза. Быстрее всего места заканчиваются в небольших отелях среднего ценового сегмента. Также пользуются спросом семейные гостиницы и пансионаты. Однако свободных номеров еще достаточно, говорить о дефиците мест (как в Краснодарском крае) пока рано.

Основной объем продаж приходится на ближайшие две недели. Средняя стоимость недельного тура на двоих с трехразовым питанием, но без проезда, составляет 40 тысяч рублей.

Заместитель гендиректора туркомпании Лорена Чегия также подтвердила, что спрос хороший, людей устраивает, что въезд в республику ничем не ограничен: нет каких-то требований по соблюдению карантина, не нужны справки об отсутствии коронавируса.

Несмотря на открытие с 7 августа железнодорожного маршрута в Сухум, россияне предпочитают добираться до абхазских курортов на самолете через Адлер. По данным сервиса путешествий, средний чек по авиабилетам на август-сентябрь из Москвы составляет 5,4 тысячи рублей в один конец (это меньше на 15 процентов, чем годом ранее). Из Санкт-Петербурга – около 6,7 тысячи рублей (снижение составило 26 процентов), а из Екатеринбурга – почти семь тысяч (минус 19 процентов к прошлому году).