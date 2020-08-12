МИД Литвы назвал результаты выборов в Белоруссии "сомнительными"

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Результаты выборов президента Линас Линкявичюс. Результаты выборов президента Белоруссии сомнительные, их трудно признать, заявил министр иностранных дел Литвы

"Нужно смотреть на критерии. Если на предыдущих выборах было 90 наблюдателей из западных стран, то сейчас не было никого вообще. Их поздно пригласили, как оказывается, интернет не работал", - сказал Линкявичюс в эфире радиостанции "Эхо Москвы", говоря о выборах президента Белоруссии.

Он отметил, что журналисты тоже не имели возможностей нормально освещать процесс, так как у многих не было аккредитации, а некоторых даже депортировали.

"Два конкурента в тюрьме находятся, два кандидата в президенты. Думаю, можно и дальше перечислять, но этого уже достаточно: этот процесс трудно назвать демократическим. Последствия и результаты этого процесса тоже сомнительные, поэтому мы и говорим, что трудно их признать", - добавил министр.

Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек. В числе задержанных есть иностранные журналисты.