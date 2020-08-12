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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575700598.html
МИД Литвы назвал результаты выборов в Белоруссии "сомнительными"
Результаты выборов президента Белоруссии сомнительные, их трудно признать, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:15
протесты в белоруссии
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мвд белоруссии, линас линкявичюс, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия, литва, в мире

МИД Литвы назвал результаты выборов в Белоруссии "сомнительными"

16:55 12.08.2020 (обновлено: 17:15 12.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПодсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Результаты выборов президента Белоруссии сомнительные, их трудно признать, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Нужно смотреть на критерии. Если на предыдущих выборах было 90 наблюдателей из западных стран, то сейчас не было никого вообще. Их поздно пригласили, как оказывается, интернет не работал", - сказал Линкявичюс в эфире радиостанции "Эхо Москвы", говоря о выборах президента Белоруссии.
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Он отметил, что журналисты тоже не имели возможностей нормально освещать процесс, так как у многих не было аккредитации, а некоторых даже депортировали.
"Два конкурента в тюрьме находятся, два кандидата в президенты. Думаю, можно и дальше перечислять, но этого уже достаточно: этот процесс трудно назвать демократическим. Последствия и результаты этого процесса тоже сомнительные, поэтому мы и говорим, что трудно их признать", - добавил министр.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек. В числе задержанных есть иностранные журналисты.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииЛинас ЛинкявичюсАлександр ЛукашенкоМоскваМинскБелоруссияЛитваВ мире
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