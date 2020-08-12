https://ria.ru/20200812/1575700283.html
Назван необычный симптом рака
Повышенное содержание кальция в крови может свидетельствовать о развитии рака, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:48
2020-08-12T17:34
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество