Назван необычный симптом рака

"Если анализы показывают повышенный кальций, то это либо повышенная функция паращитовидных желез, либо онкология", — сказал он в эфире телеканала " Россия 1 ".

Врач отметил, что в первом случае этот показатель считается умеренным при уровне до 13 моль на литр. Для рака характерны более высокие цифры.