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Назван необычный симптом рака
Повышенное содержание кальция в крови может свидетельствовать о развитии рака, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:34
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Назван необычный симптом рака

16:48 12.08.2020 (обновлено: 17:34 12.08.2020)
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© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Повышенное содержание кальция в крови может свидетельствовать о развитии рака, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Если анализы показывают повышенный кальций, то это либо повышенная функция паращитовидных желез, либо онкология", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Врач отметил, что в первом случае этот показатель считается умеренным при уровне до 13 моль на литр. Для рака характерны более высокие цифры.
Мясников рекомендовал при малейших подозрениях сдать анализы на гормоны паращитовидной железы.

"Если гормоны нормальные, то это необязательно онкология. Это может быть интоксикация витамином D", — объяснил специалист.

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Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
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