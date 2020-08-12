Лавров обсудил с главой МИД Финляндии действия НАТО на Балтике

Как сообщает МИД Финляндии, министры также обсудили COVID-19, экологическое сотрудничество и выполнение Минских соглашений в Донбассе. "В ответ на кризис COVID-19 региональное и трансграничное сотрудничество, такое как Северное измерения и Совет Баренцева/Евроарктического региона с их рабочими группами, занимающимися вопросами здравоохранения, предлагающими отличные инструменты, мы также обратили внимание на возможности сотрудничества в период одновременного председательства России в Арктическом совете и финляндского председательства в Совете Баренцева/Евроарктического региона. Сочетание экономики и окружающей среды с целью выбора низкоуглеродных технологий также является возможностью для развития арктических регионов", - отметил Хаависто, цитата приводится в сообщении финского МИД.