В Подмосковье 39 больниц получат технику для реабилитации после инсульта

"Один из принципов восстановления после острого нарушения мозгового кровообращения – начать реабилитацию сразу, на начальном этапе. Тренажёры предназначены для ранней реабилитации пациентов, перенесших инсульт, инфаркт и страдающих заболеваниями опорно-двигательной системы. Новое оборудование позволит специалистам освоить новые и современные методы реабилитации. Только с начала года мы закупили данную медтехнику в 39 больниц Подмосковья", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.