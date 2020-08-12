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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200812/1575699946.html
В Подмосковье 39 больниц получат технику для реабилитации после инсульта
Почти 40 подмосковных больниц в ближайшее время оснастят современной медицинской техникой – тренажерами, аппаратами и другим оборудованием, используемым для... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:41
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье 39 больниц получат технику для реабилитации после инсульта

16:41 12.08.2020
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© Depositphotos / sudok1В больнице
В больнице
© Depositphotos / sudok1
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Почти 40 подмосковных больниц в ближайшее время оснастят современной медицинской техникой – тренажерами, аппаратами и другим оборудованием, используемым для реабилитации после перенесенных инсультов и инфарктов, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"Один из принципов восстановления после острого нарушения мозгового кровообращения – начать реабилитацию сразу, на начальном этапе. Тренажёры предназначены для ранней реабилитации пациентов, перенесших инсульт, инфаркт и страдающих заболеваниями опорно-двигательной системы. Новое оборудование позволит специалистам освоить новые и современные методы реабилитации. Только с начала года мы закупили данную медтехнику в 39 больниц Подмосковья", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
Медицинская техника поступит в Видновскую, Сергиево-Посадскую, Реутовскую, Домодедовскую, Егорьевскую, Мытищинскую и другие больницы, отметила министр. Поставка ожидается в ближайшее время.
Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года в медицинские организации Подмосковья закупили 174 единицы медоборудования для реабилитации пациентов, перенесших инфаркты и инсульты – это тренажеры для механотерапии верхних и нижних конечностей, аппараты для кинезиотерапии - лечебной физкультуры и другое реабилитационное оборудование. Медтехника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение", подчеркнули в пресс-службе. -0-
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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