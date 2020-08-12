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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575699918.html
В Литве призвали Евросоюз обсудить санкции против Белоруссии
Евросоюз должен обсудить санкции против Белоруссии, но они должны затрагивать только тех, кто нарушал права человека и не вредить народу, заявил глава МИД Литвы РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:56
протесты в белоруссии
евросоюз
белоруссия
литва
в мире
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РИА Новости
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353
60
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евросоюз, белоруссия, литва, в мире

В Литве призвали Евросоюз обсудить санкции против Белоруссии

16:40 12.08.2020 (обновлено: 16:56 12.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Евросоюз должен обсудить санкции против Белоруссии, но они должны затрагивать только тех, кто нарушал права человека и не вредить народу, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
Говоря о возможных действиях ЕС в отношении Минска, дипломат отметил, что еще одно заявление с эмоциональными комментариями уже не играет никакой роли, надо делать что-то конкретное.
"Что конкретное? Надо санкции обсуждать. Такие санкции, которые не повредили бы людям, но те лица, которые нарушали права и использовали силу без всяких причин, на мой взгляд, поскольку эти люди были мирные демонстранты, они не разбивали окна, они не сжигали машины, они просто хотели, чтобы их услышал кто-то, и, кстати, я думаю, некоторые из них даже никогда не участвовали ни в какой политике. Просто они почувствовали, что хотят как-то высказаться... Мы будем об этом говорить", - сказал посол в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Санкции должны быть персональными, считает Линкявичюс.
Акция протеста в Минске
Вчера, 15:35Акценты
Кому война, а кому мать родна. Как в Германии видят ситуацию в БелоруссииВероятность победы оппозиции в Белоруссии мала, пишет немецкое издание Handelsblatt. Автор статьи обосновывает свою позицию прочностью положения нынешнего президента Александра Лукашенко и страхом ЕС перед конфронтацией с Россией. Тем не менее, побороться за Белоруссию необходимо, считает издание.
"Персональные конкретные санкции в отношении лиц, как мы договоримся... которые заслужили такого нашего внимания", - подчеркнул он.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Протесты в БелоруссииЕвросоюзБелоруссияЛитваВ мире
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