В Литве призвали Евросоюз обсудить санкции против Белоруссии

Кому война, а кому мать родна. Как в Германии видят ситуацию в Белоруссии

Вероятность победы оппозиции в Белоруссии мала, пишет немецкое издание Handelsblatt. Автор статьи обосновывает свою позицию прочностью положения нынешнего президента Александра Лукашенко и страхом ЕС перед конфронтацией с Россией. Тем не менее, побороться за Белоруссию необходимо, считает издание.