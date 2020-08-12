В Крыму назвали план Киева создать "комиссию правды" бредом

"Все это полный бред и имитация деятельности. Понятие правды на Украине сильно разнится. У крымчан же она одна. Понятие правды в представлении крымчан – это восстановление исторической справедливости и связи Крыма с Россией", - сказал Форманчук.

"Для них правда – это как карающий меч, а не желание понять и принять исторический выбор крымчан. Крым никогда не вернется обратно в состав Украины, и с этим фактом киевским властям пора уже свыкнуться", - сказал Форманчук.