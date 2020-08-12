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В Крыму назвали план Киева создать "комиссию правды" бредом
Планы киевских властей создать "комиссию правды" при возвращении Крыма являются полнейшим бредом, заявил РИА Новости замглавы Общественной палаты полуострова... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:39
россия
антон кориневич
александр форманчук
херсонская область
республика крым
украина
в мире
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353
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россия, антон кориневич, александр форманчук, херсонская область , республика крым, украина, в мире

В Крыму назвали план Киева создать "комиссию правды" бредом

16:39 12.08.2020
1561
© РИА Новости / Сергей МамонтовСудостроительный завод "Залив" в Керчи
Судостроительный завод Залив в Керчи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Планы киевских властей создать "комиссию правды" при возвращении Крыма являются полнейшим бредом, заявил РИА Новости замглавы Общественной палаты полуострова Александр Форманчук.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил украинским СМИ, что после "возвращения" Крыма и народных республик Донбасса планируется создать "комиссию правды" для этих территорий.
"Все это полный бред и имитация деятельности. Понятие правды на Украине сильно разнится. У крымчан же она одна. Понятие правды в представлении крымчан – это восстановление исторической справедливости и связи Крыма с Россией", - сказал Форманчук.
По его словам, крымчанам не нужна правда в изложении нынешних украинских политиков.
"Для них правда – это как карающий меч, а не желание понять и принять исторический выбор крымчан. Крым никогда не вернется обратно в состав Украины, и с этим фактом киевским властям пора уже свыкнуться", - сказал Форманчук.
Певица Наталья Ионова (Глюкоза)
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РоссияАнтон КориневичАлександр ФорманчукХерсонская областьРеспублика КрымУкраинаВ мире
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