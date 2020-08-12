Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.

"Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами", — написал Спиваков.

Музыкант назвал политика правителем, создавшим несовместимые с гуманизмом условия жизни для своего народа, и заявил, что власти Белоруссии жестоко подавляют волеизъявление народа.

Спиваков отметил, что за свою карьеру многократно выступал в республике и создал фестиваль, благодаря которому в Белоруссию приезжали выдающиеся артисты.

"Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод", — написал дирижер и заявил, что "вынужден" отказаться от ордена, который ему ранее вручил Лукашенко.

Спиваков пояснил это решение тем, что эта награда связана с правлением политика.

"Ваша "черная" сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили", — заключил артист.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков погиб один человек.