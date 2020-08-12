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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575699751.html
Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
Дирижер Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им Ордена Франсиска Скорины. Открытое... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T19:22
протесты в белоруссии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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александр лукашенко, владимир спиваков, белоруссия, в мире

Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

16:36 12.08.2020 (обновлено: 19:22 12.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВладимир Спиваков
Владимир Спиваков
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Владимир Спиваков. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Дирижер Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им Ордена Франсиска Скорины. Открытое письмо опубликовано в Instagram Московского международного Дома музыки.
Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
"Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами", — написал Спиваков.
Музыкант назвал политика правителем, создавшим несовместимые с гуманизмом условия жизни для своего народа, и заявил, что власти Белоруссии жестоко подавляют волеизъявление народа.
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Спиваков отметил, что за свою карьеру многократно выступал в республике и создал фестиваль, благодаря которому в Белоруссию приезжали выдающиеся артисты.
"Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод", — написал дирижер и заявил, что "вынужден" отказаться от ордена, который ему ранее вручил Лукашенко.
Спиваков пояснил это решение тем, что эта награда связана с правлением политика.
"Ваша "черная" сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили", — заключил артист.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков погиб один человек.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир СпиваковБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Красава мужик!!! Браво Маэстро!!!
12 августа, 16:42
Алексей Веселин
25553155257
Человек с принципами и совестью. Уважаю.
12 августа, 16:50
НПНе Патриот
23645011203
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