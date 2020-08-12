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Исследование показало резкий рост числа мошеннических сайтов по COVID-19
Число мошеннических сайтов на тему коронавируса (COVID-19) и вакцины от нее в июне-июле выросло в два раза, говорится в исследовании компании Check Point. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Исследование показало резкий рост числа мошеннических сайтов по COVID-19

16:33 12.08.2020
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© Fotolia / GlebstockХакер за компьютером
Хакер за компьютером
© Fotolia / Glebstock
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Число мошеннических сайтов на тему коронавируса (COVID-19) и вакцины от нее в июне-июле выросло в два раза, говорится в исследовании компании Check Point.
"Количество новых доменов, связанных с коронавирусом и связанных с вакцинами, удвоилось в июне и июле 2020 года. Каждая одна из 25 страниц вредоносных веб-сайтов, посвященных коронавирусу, связана с вакцинами", - пишут эксперты.
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По их данным, основной вектор атаки пользователей –– электронная почта, 82% атак за последние 30 дней происходили через нее. "Практически в каждом письме с подобными темами содержатся вредоносные ссылки. После перехода по этой ссылке жертвы загружают вредоносный файл, обычно в формате.exe, .xls или .doc. С их помощью злоумышленники могут получить имена пользователей и их пароли непосредственно с их устройств", - пишут эксперты.
В целом, количество атак, связанных с коронавирусом, значительно снизилось: в июле эксперты фиксировали в среднем около 61 тысячи таких атак, что на 50% меньше, чем в среднем за одну неделю в июне –– тогда было около 130 тысяч атак.
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"В последнее время мы наблюдаем, как хакеры используют страх и интерес людей к вакцинам от COVID-19. В большинстве кампаний используется почта жертвы. 80% атак на организации начинаются с вредоносного электронного письма. В таких атаках используется самый слабый фактор –– человеческий. Это значит, что почтовые ящики сотрудников являются самым слабым звеном в организациях", - прокомментировал менеджер Check Point по киберисследованиям Омер Дембински.
Эксперты советуют проверять полный адрес электронной почты в любом сообщении, обращая внимание на гиперссылки, не предоставлять учетные данные для входа или личную информацию в ответ на текстовое сообщение или электронное письмо. Также рекомендуется защищать смартфоны и другие конечные точки с помощью решений для кибербезопасности, использовать двухфакторную аутентификацию для проверки любых изменений информации об учетной записи или инструкций по телеграфу и поддерживать все программное обеспечение и системы в актуальном состоянии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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