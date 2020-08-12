Исследование показало резкий рост числа мошеннических сайтов по COVID-19

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Число мошеннических сайтов на тему Число мошеннических сайтов на тему коронавируса (COVID-19) и вакцины от нее в июне-июле выросло в два раза, говорится в исследовании компании Check Point.

"Количество новых доменов, связанных с коронавирусом и связанных с вакцинами, удвоилось в июне и июле 2020 года. Каждая одна из 25 страниц вредоносных веб-сайтов, посвященных коронавирусу, связана с вакцинами", - пишут эксперты.

По их данным, основной вектор атаки пользователей –– электронная почта, 82% атак за последние 30 дней происходили через нее. "Практически в каждом письме с подобными темами содержатся вредоносные ссылки. После перехода по этой ссылке жертвы загружают вредоносный файл, обычно в формате.exe, .xls или .doc. С их помощью злоумышленники могут получить имена пользователей и их пароли непосредственно с их устройств", - пишут эксперты.

В целом, количество атак, связанных с коронавирусом, значительно снизилось: в июле эксперты фиксировали в среднем около 61 тысячи таких атак, что на 50% меньше, чем в среднем за одну неделю в июне –– тогда было около 130 тысяч атак.

"В последнее время мы наблюдаем, как хакеры используют страх и интерес людей к вакцинам от COVID-19. В большинстве кампаний используется почта жертвы. 80% атак на организации начинаются с вредоносного электронного письма. В таких атаках используется самый слабый фактор –– человеческий. Это значит, что почтовые ящики сотрудников являются самым слабым звеном в организациях", - прокомментировал менеджер Check Point по киберисследованиям Омер Дембински.

Эксперты советуют проверять полный адрес электронной почты в любом сообщении, обращая внимание на гиперссылки, не предоставлять учетные данные для входа или личную информацию в ответ на текстовое сообщение или электронное письмо. Также рекомендуется защищать смартфоны и другие конечные точки с помощью решений для кибербезопасности, использовать двухфакторную аутентификацию для проверки любых изменений информации об учетной записи или инструкций по телеграфу и поддерживать все программное обеспечение и системы в актуальном состоянии.