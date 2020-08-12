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В Петербурге почтили память экипажа АПЛ "Курск"
Памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", прошли на Серафимовском кладбище в Петербурге, передает корреспондент... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:30
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россия, санкт-петербург, вмф рф, безопасность, общество

В Петербурге почтили память экипажа АПЛ "Курск"

16:30 12.08.2020
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© AP PhotoАПЛ "Курск" в Баренцевом море
АПЛ Курск в Баренцевом море
© AP Photo
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", прошли на Серафимовском кладбище в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
После поминовения усопших губернатор Петербурга Александр Беглов, родственники погибших, моряки-подводники возложили цветы и венки к мемориалу. Затем последовала минута молчания в память о членах экипажа подлодки.

"Моряки-подводники были разных национальностей, конфессий, но все были единым экипажем. Многие учились в Петербурге, после их гибели семьи переехали в Петербург. В те тревожные дни вся страна ждала обнадеживающих сообщений, но чуда не случилось. Трагедия "Курска" отозвалась в сердцах россиян. Мы чтим память наших героев", - сказал Беглов.

Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море, в 175 километрах от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.
В Петербурге в настоящее время проживает более 50 семей погибших на АПРК "Курск". Тридцать два члена экипажа и его командир, Герой России, капитан 1 ранга Геннадий Лячин, похоронены на Серафимовском кладбище в Петербурге. Это самое большое захоронение экипажа в России.
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РоссияСанкт-ПетербургВМФ РФБезопасностьОбщество
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