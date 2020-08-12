В Петербурге почтили память экипажа АПЛ "Курск"

"Моряки-подводники были разных национальностей, конфессий, но все были единым экипажем. Многие учились в Петербурге, после их гибели семьи переехали в Петербург. В те тревожные дни вся страна ждала обнадеживающих сообщений, но чуда не случилось. Трагедия "Курска" отозвалась в сердцах россиян. Мы чтим память наших героев", - сказал Беглов.