Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

МИНСК, 12 авг – РИА Новости. "Цепь солидарности" из нескольких десятков человек выстроилась вдоль проспекта Независимости в спальном микрорайоне Уручье на востоке Минска, передает корреспондент РИА Новости.

У многих из участников белые элементы одежды, люди держат в руках цветы и размахивают ими. Среди участников "цепи солидарности" много женщин. Они также выложили цветы на обочину проспекта.

Сначала "цепь" стояла на одной стороне проспекта, спустя некоторое время на противоположной стороне выстроилась аналогичная цепочка. Участники акции периодически аплодируют, проезжающие мимо автомобили сигналят в знак поддержки.

Сотрудников милиции вблизи не видно. Когда по проспекту прошла по направлению в центр города военная техника, участники акции громко выражали свое возмущение.

Как пояснили РИА Новости участницы акции, они хотят выразить солидарность с теми, кто пострадал во время протестных акций в Белоруссии . Одна из участниц добавила, что в том числе пришла выразить поддержку кандидату в президенты "Светланочке Тихановской, которая вынуждена была уехать из страны".

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья по вечерам в стране проходят несанкционированные акции протеста, протестующие сооружают баррикады, правоохранители разгоняют их при помощи спецсредств. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.