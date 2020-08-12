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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200812/1575698322.html
В ВОЗ оценили возможности России по созданию вакцины для всего мира
Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от COVID-19 использоваться по всему миру, но уверена, что у РФ есть... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, общество

В ВОЗ оценили возможности России по созданию вакцины для всего мира

16:14 12.08.2020 (обновлено: 16:33 12.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 12 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от COVID-19 использоваться по всему миру, но уверена, что у РФ есть технические возможности создать высококачественный препарат, заявила на брифинге в среду директор по управлению программами Ближневосточного офиса ВОЗ Рана Хадже.
"Российская вакцина прошла первые две фазы, теперь она проходит третья фазу тестирования. Они не прошли все эксперименты, но, по оценкам, вакцина готова применяться локально, как минимум в России. Мы в прямом контакте с властями России, и мы знаем, что Россия в целом имеет научные и технические возможности для создания высококачественных вакцин… ВОЗ не готова на данный момент сказать, соответствует ли вакцина параметрам, чтобы использоваться по всему миру. Но мы находимся в ежедневном контакте с РФ", - сказала Хадже.
Россия во вторник объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, она получила название "Спутник V", прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Первая в мире вакцина от коронавируса
11 августа, 16:32
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
55924115
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗОбщество
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