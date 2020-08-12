В Германии назвали условия импорта из России вакцины "Спутник V"

БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. Допуск российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 на европейский рынок возможен после предоставления данных о всех этапах исследований, в том числе третьей ступени, которая для "Спутник V" только стартовала, заявил представитель минздрава ФРГ Ханно Кауц.
"Обычно предприятие фармацевтики, если оно хочет попасть на рынок и запрашивает доступ, должно эти данные (исследований) обнародовать", - заявил Кауц на брифинге в среду.
11 августа, 16:32"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан скептически высказался о новостях из России, заявив, что был бы рад, если бы появилась первая хорошая вакцина, но он считает российскую "Спутник V" недостаточно испытанной, в частности, не была проведена третья фаза клинических испытаний, которые в ЕС являются условием допуска вакцины к широкому применению.
Директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил РИА Новости, что гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой. Он уточнил, что в процессе использования вакцины в гражданском обороте параллельно будет вестись наблюдение. Если у людей появятся какие-то побочные эффекты, Минздрав имеет право отозвать разрешение, добавил Гинцбург. Эксперты заявляли РИА Новости, что сроки тестирования вакцины от COVID-19 могут быть существенно сокращены, вторую и третью фазу испытаний вакцины могут сделать более массовой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.