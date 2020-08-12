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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200812/1575698276.html
В Германии назвали условия импорта из России вакцины "Спутник V"
Допуск российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 на европейский рынок возможен после предоставления данных о всех этапах исследований, в том... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
йенс шпан
коронавирусы
германия
общество
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"Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет" .... это у кого иммунитет?? У крыс, хомяков, приматов - не болеющих Covid) или 38 росгрвадейцев - добровольцев??
22
Хотелось бы чтобы сначала вакцина добралась бесплатно до каждого гражданина РФ
21
14
россия
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575683934_0:0:2276:1281_1400x0_80_0_0_68b30d8f84c80958405e162eb47b9745.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус covid-19, россия, йенс шпан, коронавирусы, германия, общество

В Германии назвали условия импорта из России вакцины "Спутник V"

16:13 12.08.2020
5021
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНовая вакцина во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-1
Новая вакцина во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-1
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. Допуск российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 на европейский рынок возможен после предоставления данных о всех этапах исследований, в том числе третьей ступени, которая для "Спутник V" только стартовала, заявил представитель минздрава ФРГ Ханно Кауц.
"Обычно предприятие фармацевтики, если оно хочет попасть на рынок и запрашивает доступ, должно эти данные (исследований) обнародовать", - заявил Кауц на брифинге в среду.
Первая в мире вакцина от коронавируса
11 августа, 16:32
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан скептически высказался о новостях из России, заявив, что был бы рад, если бы появилась первая хорошая вакцина, но он считает российскую "Спутник V" недостаточно испытанной, в частности, не была проведена третья фаза клинических испытаний, которые в ЕС являются условием допуска вакцины к широкому применению.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Вчера, 12:59Распространение нового коронавируса
Онищенко объяснил критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
Директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил РИА Новости, что гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой. Он уточнил, что в процессе использования вакцины в гражданском обороте параллельно будет вестись наблюдение. Если у людей появятся какие-то побочные эффекты, Минздрав имеет право отозвать разрешение, добавил Гинцбург. Эксперты заявляли РИА Новости, что сроки тестирования вакцины от COVID-19 могут быть существенно сокращены, вторую и третью фазу испытаний вакцины могут сделать более массовой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Вчера, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
263420215
Обсудить 14
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЙенс ШпанКоронавирусыГерманияОбщество
Популярные комментарии
"Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет" .... это у кого иммунитет?? У крыс, хомяков, приматов - не болеющих Covid) или 38 росгрвадейцев - добровольцев??
12 августа, 16:36
Semen Ivanoff
0300019
Хотелось бы чтобы сначала вакцина добралась бесплатно до каждого гражданина РФ
12 августа, 16:22
Вал Валиков
1910001
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