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Вакцинация жителей Подмосковья от гриппа начнется в сентябре
В Московской области в сентябре начнется вакцинация от гриппа. По направлению от терапевта местные жители смогут сделать прививку бесплатно в районной... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:23
2020-08-12T16:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
В Московской области в сентябре начнется вакцинация от гриппа. По направлению от терапевта местные жители смогут сделать прививку бесплатно в районной поликлинике, сообщил телеканал "360"
.
"Стоит задача – привить более 60% населения. То есть цель на год – привить свыше одного миллиона человек. Более полумиллиона – это дети", – рассказала главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава Зинаида Труш.
Она обозначила необходимость и важность этих прививок с учетом эпидемической ситуации, которая сложилась в стране и мире. Отмечается, что в среднем прививка защитит на 80–90%. Однако риск заражения гриппом все равно остается.
По словам специалиста, все вакцины будут российского производства и с учетом сезонного гриппа. Уточняется, что прививка важна следующим категориям граждан: медработники, учителя и воспитатели, люди с хроническими заболеваниями, пенсионеры и беременные.