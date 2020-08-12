Вакцинация жителей Подмосковья от гриппа начнется в сентябре

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Московской области в сентябре начнется вакцинация от гриппа. По направлению от терапевта местные жители смогут сделать прививку бесплатно в районной поликлинике, сообщил телеканал В Московской области в сентябре начнется вакцинация от гриппа. По направлению от терапевта местные жители смогут сделать прививку бесплатно в районной поликлинике, сообщил телеканал "360"

"Стоит задача – привить более 60% населения. То есть цель на год – привить свыше одного миллиона человек. Более полумиллиона – это дети", – рассказала главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава Зинаида Труш.

Она обозначила необходимость и важность этих прививок с учетом эпидемической ситуации, которая сложилась в стране и мире. Отмечается, что в среднем прививка защитит на 80–90%. Однако риск заражения гриппом все равно остается.