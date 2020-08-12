В Подмосковье будут производить в месяц 120 тысяч доз вакцины от COVID-19

Женщина в процедурном кабинете одной из поликлиник где проходит вакцинация против гриппа

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На фармацевтическом заводе в Зеленограде и в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи будут производить зарегистрированную вакцину от коронавируса, сообщил телеканал На фармацевтическом заводе в Зеленограде и в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи будут производить зарегистрированную вакцину от коронавируса, сообщил телеканал "360"

По словам директора производственной площадки "Биннофарм" Алексея Лысенко, сейчас производственная мощность составляет 1,5 миллиона доз в год. Это около 120 тысяч доз в месяц.

"Мы планируем в ближайшей перспективе ее увеличить, чтобы обеспечить нужные объемы производства", – добавил он.

Лысенко заверил, что необходимое оборудование уже закуплено. В ближайшие два-три месяца его доставят на завод.