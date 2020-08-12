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В Подмосковье будут производить в месяц 120 тысяч доз вакцины от COVID-19
На фармацевтическом заводе в Зеленограде и в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи будут производить зарегистрированную вакцину от коронавируса,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:25
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353
60
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В Подмосковье будут производить в месяц 120 тысяч доз вакцины от COVID-19

16:25 12.08.2020
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© РИА Новости / Николай ХижнякЖенщина в процедурном кабинете одной из поликлиник где проходит вакцинация против гриппа
Женщина в процедурном кабинете одной из поликлиник где проходит вакцинация против гриппа
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. На фармацевтическом заводе в Зеленограде и в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи будут производить зарегистрированную вакцину от коронавируса, сообщил телеканал "360".
По словам директора производственной площадки "Биннофарм" Алексея Лысенко, сейчас производственная мощность составляет 1,5 миллиона доз в год. Это около 120 тысяч доз в месяц.
"Мы планируем в ближайшей перспективе ее увеличить, чтобы обеспечить нужные объемы производства", – добавил он.
Лысенко заверил, что необходимое оборудование уже закуплено. В ближайшие два-три месяца его доставят на завод.
Ранее глава государства Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции.
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