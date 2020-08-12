Помпео призвал Чехию сотрудничать с США, а не с Россией

ПРАГА, 12 авг – РИА Новости. Более значительное участие России в стратегической инфраструктуре Чехии может подорвать независимость республики, заявил в среду на пресс-конференции в Праге находящийся здесь с визитом госсекретарь США Майк Помпео.
Во время переговоров с премьером Чехии Андреем Бабишем госсекретарь США напомнил, что одним из кандидатов на участие в тендере на сооружение нового энергоблока на АЭС "Дукованы" (на юго-востоке республики) является американская компания Westinghouse. Кроме того, США готовы, по его словам, сотрудничать с Чехией в поставках других видов энергетического сырья.
Заявку на участие в тендере на сооружение нового энергоблока на АЭС "Дукованы" подала также компания "Росатом".
"Некоторые страны, в частности, Россия, могли бы использовать стратегическую инфраструктуру для попыток повлиять на ситуацию в Чехии, подорвать ее независимость. Мы предлагаем вашей республике наши технологии и наше сотрудничество – и в развитии атома, и в газе, и в мобильных сетях. От вас зависит, каких партнеров вы выберете", - сказал Помпео.
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