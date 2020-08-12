Помпео призвал Чехию сотрудничать с США, а не с Россией

"Некоторые страны, в частности, Россия, могли бы использовать стратегическую инфраструктуру для попыток повлиять на ситуацию в Чехии, подорвать ее независимость. Мы предлагаем вашей республике наши технологии и наше сотрудничество – и в развитии атома, и в газе, и в мобильных сетях. От вас зависит, каких партнеров вы выберете", - сказал Помпео.