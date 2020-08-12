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https://ria.ru/20200812/1575698135.html
Помпео призвал Чехию сотрудничать с США, а не с Россией
Более значительное участие России в стратегической инфраструктуре Чехии может подорвать независимость республики, заявил в среду на пресс-конференции в Праге... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:19
майк помпео
westinghouse electric
чехия
прага
сша
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575640402.html
"для попыток повлиять на ситуацию в Чехии, подорвать ее независимость" эээ от сша зависимость не считается ?
23
От вас зависит, каких партнеров вы выберете", - сказал Помпео. От НИХ уже ничего не зависит.
13
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чехия
прага
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
майк помпео, westinghouse electric, чехия, прага, сша, в мире

Помпео призвал Чехию сотрудничать с США, а не с Россией

16:08 12.08.2020 (обновлено: 16:19 12.08.2020)
2137
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen/Ritzau ScanpixГоссекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
Госсекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
ПРАГА, 12 авг – РИА Новости. Более значительное участие России в стратегической инфраструктуре Чехии может подорвать независимость республики, заявил в среду на пресс-конференции в Праге находящийся здесь с визитом госсекретарь США Майк Помпео.
Во время переговоров с премьером Чехии Андреем Бабишем госсекретарь США напомнил, что одним из кандидатов на участие в тендере на сооружение нового энергоблока на АЭС "Дукованы" (на юго-востоке республики) является американская компания Westinghouse. Кроме того, США готовы, по его словам, сотрудничать с Чехией в поставках других видов энергетического сырья.
Заявку на участие в тендере на сооружение нового энергоблока на АЭС "Дукованы" подала также компания "Росатом".
"Некоторые страны, в частности, Россия, могли бы использовать стратегическую инфраструктуру для попыток повлиять на ситуацию в Чехии, подорвать ее независимость. Мы предлагаем вашей республике наши технологии и наше сотрудничество – и в развитии атома, и в газе, и в мобильных сетях. От вас зависит, каких партнеров вы выберете", - сказал Помпео.
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Обсудить 7
Майк ПомпеоWestinghouse ElectricЧехияПрагаСШАВ мире
Популярные комментарии
"для попыток повлиять на ситуацию в Чехии, подорвать ее независимость" эээ от сша зависимость не считается ?
12 августа, 16:13
ffrolgohom
1850000
От вас зависит, каких партнеров вы выберете", - сказал Помпео. От НИХ уже ничего не зависит.
12 августа, 16:11
Von Stirliz
2110000
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