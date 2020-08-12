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В Милане задержан мужчина, взявший в заложники охранника собора
Миланские полицейские задержали вооруженного ножом мужчину, предположительно, выходца из одной из североафриканских стран, который несколько минут удерживал в... РИА Новости, 12.08.2020
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милан
в мире
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Вооруженный ножом мужчина захватил заложника в Миланском соборе. Кадры спецоперации
Вооруженный ножом мужчина захватил заложника в Миланском соборе. Кадры спецоперации
2020-08-12T16:07
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милан, в мире

В Милане задержан мужчина, взявший в заложники охранника собора

16:07 12.08.2020 (обновлено: 22:26 12.08.2020)
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РИМ, 12 авг - РИА Новости, Александр Логунов. Миланские полицейские задержали вооруженного ножом мужчину, предположительно, выходца из одной из североафриканских стран, который несколько минут удерживал в заложниках охранника Миланского собора, передают местные СМИ.
Мигрант смог попасть внутрь Дуомо, прорвавшись через проверку на входе. Неподалеку от алтаря он приблизился к одному из охранников и, угрожая ему ножом, заставил его встать на колени.
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Сотрудники полиции вступили с напавшим в переговоры и сумели его отвлечь, после чего скрутили злоумышленника. Вся острая фаза происшествия продолжалась несколько минут.
Мотивы задержанного неясны. Пока он находится в помещении спецподразделения МВД Digos, его дело проверяют антитеррористические подразделения прокуратуры и полиции.
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