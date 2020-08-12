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В Калужской области пройдет фестиваль "Великое стояние на реке Угре"
Военно-исторический фестиваль "Великое стояние на реке Угре 1480 года" пройдет в селе Дворцы Калужской области 22 августа, состоится масштабная реконструкция... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:00
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калуга, калужская область, общество

В Калужской области пройдет фестиваль "Великое стояние на реке Угре"

16:00 12.08.2020
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© Depositphotos / bbsferrariМалоярославец
Малоярославец
© Depositphotos / bbsferrari
КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Военно-исторический фестиваль "Великое стояние на реке Угре 1480 года" пройдет в селе Дворцы Калужской области 22 августа, состоится масштабная реконструкция исторического события, сообщило правительство региона.
Ежегодно с 2012 года в селе Дворцы на берегу реки Угры проходит военно-исторический фестиваль, посвященный памятному событию, которое освободило Русь от ига ордынских ханов и положило начало развитию суверенного государства. В 2017 году дата 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года – была закреплена в региональном законодательстве как памятная дата Калужской области.
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Очередной военно-исторический фестиваль пройдет в Дворцах 22 августа при поддержке министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества и регионального правительства.
"В рамках праздничных мероприятий организуются ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства, выставки изделий народных художественных промыслов, мастер-классы по традиционным народным промыслам", - говорится в сообщении.
На интерактивных площадках в лагерях русских и ордынских войск гости смогут поинтересоваться нюансами боевого искусства древних воинов. На большой сцене выступят солисты Калужской областной филармонии и ансамбль "Каприс".
Основная часть праздника начнется с молебна, за которым последуют выступления митрополита Калужского и Боровского Климента, врио губернатора региона Владислава Шапши и почетных гостей.
"Кульминацией фестиваля станет театрализованное представление и масштабная военно-историческая реконструкция Великого стояния на реке Угре", - информируют власти.
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