https://ria.ru/20200812/1575697635.html
В Калужской области пройдет фестиваль "Великое стояние на реке Угре"
Военно-исторический фестиваль "Великое стояние на реке Угре 1480 года" пройдет в селе Дворцы Калужской области 22 августа, состоится масштабная реконструкция... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:00
2020-08-12T16:00
калужская область
калуга
калужская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155533/32/1555333207_0:41:3072:1769_1400x0_80_0_0_4bcf32b92ccbe5ba21526899c76d4161.jpg
https://ria.ru/20200730/1575147217.html
https://ria.ru/20200722/1574741093.html
калуга
калужская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155533/32/1555333207_0:41:3072:1769_1400x0_80_0_0_4bcf32b92ccbe5ba21526899c76d4161.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155533/32/1555333207_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_6140961990d5ad9c10286b995ea97c1d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155533/32/1555333207_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_2e2d2dd0199cdbbf147edbbf6f897a07.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, калужская область, общество
КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости.
Военно-исторический фестиваль "Великое стояние на реке Угре 1480 года" пройдет в селе Дворцы Калужской области
22 августа, состоится масштабная реконструкция исторического события, сообщило правительство региона.
Ежегодно с 2012 года в селе Дворцы на берегу реки Угры проходит военно-исторический фестиваль, посвященный памятному событию, которое освободило Русь от ига ордынских ханов и положило начало развитию суверенного государства. В 2017 году дата 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года – была закреплена в региональном законодательстве как памятная дата Калужской области.
Очередной военно-исторический фестиваль пройдет в Дворцах 22 августа при поддержке министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества и регионального правительства.
"В рамках праздничных мероприятий организуются ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства, выставки изделий народных художественных промыслов, мастер-классы по традиционным народным промыслам", - говорится в сообщении.
На интерактивных площадках в лагерях русских и ордынских войск гости смогут поинтересоваться нюансами боевого искусства древних воинов. На большой сцене выступят солисты Калужской областной филармонии и ансамбль "Каприс".
Основная часть праздника начнется с молебна, за которым последуют выступления митрополита Калужского и Боровского Климента, врио губернатора региона Владислава Шапши и почетных гостей.
"Кульминацией фестиваля станет театрализованное представление и масштабная военно-историческая реконструкция Великого стояния на реке Угре", - информируют власти.