В Госдуме прокомментировали ноту протеста Киева из-за учений в Крыму

"С каких это пор у нас требуют отчета или оправданий за мероприятия, проводимые на нашей территории, будь то военные учения или праздники? Может, в Киеве думают, что международное право пишется под их диктовку? Мы не собирались и не собираемся давать какие-либо объяснения украинской стороне по поводу событий, происходящих на территории российского полуострова. А свои ноты протеста Киев может пустить по ветру, это будет их лучшее применение", - сказал Бальбек РИА Новости.