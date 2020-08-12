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В Госдуме прокомментировали ноту протеста Киева из-за учений в Крыму
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя ноту протеста Киева из-за учений Южного военного округа, задался вопросом, с каких пор от России требуют отчета за... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:58
руслан бальбек
госдума рф
республика крым
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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руслан бальбек, госдума рф, республика крым, в мире

В Госдуме прокомментировали ноту протеста Киева из-за учений в Крыму

15:57 12.08.2020 (обновлено: 15:58 12.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руслан Бальбек. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя ноту протеста Киева из-за учений Южного военного округа, задался вопросом, с каких пор от России требуют отчета за мероприятия на ее территории.
Ранее сообщалось, что МИД Украины передал российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи со спецучениями Южного военного округа.
"С каких это пор у нас требуют отчета или оправданий за мероприятия, проводимые на нашей территории, будь то военные учения или праздники? Может, в Киеве думают, что международное право пишется под их диктовку? Мы не собирались и не собираемся давать какие-либо объяснения украинской стороне по поводу событий, происходящих на территории российского полуострова. А свои ноты протеста Киев может пустить по ветру, это будет их лучшее применение", - сказал Бальбек РИА Новости.
Спецучения Южного военного округа под руководством начальника Генерального штаба ВС России стартовали 10 августа. В ходе них запланирована проверка готовности войск к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020". Учения продлятся до 21 августа. Учения проходят в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, Дагестане и Крыму, а также на выделенных участках местности на территории Южного военного округа.
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Руслан БальбекГосдума РФРеспублика КрымВ мире
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