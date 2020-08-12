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В Москве арестовали блогера за незаконный доступ к гостайне
Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа за незаконный доступ к гостайне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:19
калининская аэс
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200811/1575643375.html
Так если они заброшенные, как они могут быть секретными? Или секрет в том что забросили
43
Пусть посидит. Может блог на зоне вести будет.
37
14
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155663/80/1556638027_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_d79eb9378ee64dc74dd443b4110ad6a8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калининская аэс, москва, происшествия

В Москве арестовали блогера за незаконный доступ к гостайне

15:51 12.08.2020 (обновлено: 16:19 12.08.2020)
8049
© РИА Новости / Константин ЧалабовКалининская атомная электростанция
Калининская атомная электростанция
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа за незаконный доступ к гостайне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
"Пыж арестован, ему предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы РФ)", - сказала она.
На видео блогер посещает атомные электростанции, секретные заброшенные объекты. Например, у него есть ролики с Горьковской атомной станции теплоснабжения и Калининской АЭС.
По данной статье блогеру, у канала которого Urbanturizm на YouTube более 780 тысяч подписчиков, грозит срок от трех до восьми лет.
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Калининская АЭСМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Так если они заброшенные, как они могут быть секретными? Или секрет в том что забросили
12 августа, 15:57
Ozz Blizzard
6411130
Пусть посидит. Может блог на зоне вести будет.
12 августа, 16:17
SPSebastian Pereira
2180008
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