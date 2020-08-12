В Москве арестовали блогера за незаконный доступ к гостайне

"Пыж арестован, ему предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы РФ)", - сказала она.

По данной статье блогеру, у канала которого Urbanturizm на YouTube более 780 тысяч подписчиков, грозит срок от трех до восьми лет.