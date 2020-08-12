https://ria.ru/20200812/1575697303.html
В Москве арестовали блогера за незаконный доступ к гостайне
Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа за незаконный доступ к гостайне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:51
2020-08-12T16:19
калининская аэс
москва
происшествия
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https://cdn23.img.ria.ru/images/155663/80/1556638027_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_d79eb9378ee64dc74dd443b4110ad6a8.jpg
https://ria.ru/20200811/1575643375.html
Ozz Blizzard
Так если они заброшенные, как они могут быть секретными? Или секрет в том что забросили
43
Sebastian Pereira
Пусть посидит. Может блог на зоне вести будет.
37
14
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155663/80/1556638027_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_d79eb9378ee64dc74dd443b4110ad6a8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининская аэс, москва, происшествия