В Германии прокомментировали видеообращение Тихановской

БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. Бегство кандидата в президенты в Белоруссии Бегство кандидата в президенты в Белоруссии Светланы Тихановской в Литву и ее видеообращение с призывом к оппозиции прекратить протесты показывают, к применению каких репрессивных инструментов готовы белорусские власти, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт

"Тот факт, что госпожа Тихановская, оппозиционная кандидатка, показывает, какая атмосфера царит в Белоруссии, атмосфера запугивания, страха и насилия. Очевидно, как вы сказали, госпожа Тихановская, супруг которой находится под арестом, была принуждена к записи видео с призывом прекратить протесты. Это подтверждает наше самое страшное предположение и дает понять, к каким репрессивным инструментам режим в Минске готов прибегнуть", - заявил Зайберт на брифинге в среду.

Он также обратил внимание на задержания, в том числе журналистов, как белорусских, так и зарубежных. "Все, кто были задержаны в Белоруссии за то, что мирно выступали за свои демократические права, должны быть освобождены и услышаны", - добавил Зайберт.

Во вторник было опубликовано видеообращение Тихановской, в ходе которого она призвала белорусов, которые ее поддерживают, не выходить больше на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. Соратники Тихановской считают, что ее видеообращение записано в ЦИК, возможно, под давлением.

Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве. Ранее доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила РИА Новости, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией.

Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии . Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.