В РПЦ опубликовали "черный список" сайтов, собирающих пожертвования

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Чтобы сделать пожертвование или подать записку верующим следует использовать официальные сайты приходов РПЦ, а не анонимные ресурсы, иначе деньги могут быть направлены не по назначению – " Чтобы сделать пожертвование или подать записку верующим следует использовать официальные сайты приходов РПЦ, а не анонимные ресурсы, иначе деньги могут быть направлены не по назначению – " черный список " ресурсов, не относящихся к Русской церкви, уже опубликован и дополняется, сказано в сообщении синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ.

"Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ призывает верующих людей, желающих подать записку о поминовении или сделать пожертвование, поддержав таким образом Церковь, а не анонимного предпринимателя, пользоваться официальными сайтами приходов, храмов и монастырей Русской православной церкви. В этом случае средства поступят адресату напрямую, без посредников, добросовестность которых является неочевидной", - говорится в сообщении.

В отделе отметили рост количества онлайн-сервисов и мобильных приложений, предлагающих заказ треб в храмах, а также собирающих пожертвования от имени Русской православной церкви.

"На многие из этих ресурсов регулярно поступают жалобы верующих. Хорошо известно, что услуги такого рода оказываются за комиссионное вознаграждение, размер которого скрыт от жертвователя и может достигать 20% и более процентов от переводимой суммы. Это означает, что значительная часть средств жертвователя уходит на содержание посреднической организации, которая оказывает подобную услугу", - пояснили в отделе.

Список собирающих пожертвования ресурсов, "которые не имеют официального отношения к Русской Православной Церкви", опубликован на сайте синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ. Уточняется, что он будет дополняться. Также в РПЦ предупредили об ограничении ответственности Церкви за целевое использование средств, перечисленных на приведенные в "черном списке" ресурсы.