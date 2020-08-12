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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200812/1575696915.html
В РПЦ опубликовали "черный список" сайтов, собирающих пожертвования
Чтобы сделать пожертвование или подать записку верующим следует использовать официальные сайты приходов РПЦ, а не анонимные ресурсы, иначе деньги могут быть... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:58
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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353
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религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, общество

В РПЦ опубликовали "черный список" сайтов, собирающих пожертвования

15:44 12.08.2020 (обновлено: 15:58 12.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтраница сайта Twitter на экране планшетного компьютера
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Чтобы сделать пожертвование или подать записку верующим следует использовать официальные сайты приходов РПЦ, а не анонимные ресурсы, иначе деньги могут быть направлены не по назначению – "черный список" ресурсов, не относящихся к Русской церкви, уже опубликован и дополняется, сказано в сообщении синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ.
"Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ призывает верующих людей, желающих подать записку о поминовении или сделать пожертвование, поддержав таким образом Церковь, а не анонимного предпринимателя, пользоваться официальными сайтами приходов, храмов и монастырей Русской православной церкви. В этом случае средства поступят адресату напрямую, без посредников, добросовестность которых является неочевидной", - говорится в сообщении.
В отделе отметили рост количества онлайн-сервисов и мобильных приложений, предлагающих заказ треб в храмах, а также собирающих пожертвования от имени Русской православной церкви.
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"На многие из этих ресурсов регулярно поступают жалобы верующих. Хорошо известно, что услуги такого рода оказываются за комиссионное вознаграждение, размер которого скрыт от жертвователя и может достигать 20% и более процентов от переводимой суммы. Это означает, что значительная часть средств жертвователя уходит на содержание посреднической организации, которая оказывает подобную услугу", - пояснили в отделе.
Список собирающих пожертвования ресурсов, "которые не имеют официального отношения к Русской Православной Церкви", опубликован на сайте синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ. Уточняется, что он будет дополняться. Также в РПЦ предупредили об ограничении ответственности Церкви за целевое использование средств, перечисленных на приведенные в "черном списке" ресурсы.
"До рассмотрения в предусмотренном законом порядке всех поступающих обвинений в мошенничестве в адрес этих ресурсов не представляется возможным их подтвердить или опровергнуть, но мы предупреждаем верующих, что Русская православная церковь не может нести никакой ответственности за то, что все поданные верующими записки и пожертвования дойдут до храмов, которые указаны этими сервисами в качестве адресатов", - подытожили в РПЦ.
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