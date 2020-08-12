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"Больного изобразить несложно": Лоза усомнился в диагнозе Ефремова
Музыкант Юрий Лоза заявил в Facebook, что не уверен, был ли у устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова инсульт, или тот "играет роль". РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:39
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дтп с участием михаила ефремова, юрий лоза, михаил ефремов, общество

"Больного изобразить несложно": Лоза усомнился в диагнозе Ефремова

15:39 12.08.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза заявил в Facebook, что не уверен, был ли у устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова инсульт, или тот "играет роль".
Певец написал, что сложно судить о том, был ли в действительности у Ефремова инсульт, или нет, после того, как тот сначала признал вину в аварии, а потом "на голубом глазу" утверждал, что ничего не помнит о ДТП.
"Думаю, ответ мы узнаем скоро, потому что данное заболевание отражается на всём – на внешнем виде, речи, памяти, подвижности и т.д.", — написал Лоза.
Он привел в пример своего отца, который, по его словам, после аналогичного диагноза вышел из больницы "человеком с ограниченными возможностями".
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Музыкант подчеркнул, что тема здоровья очень серьезна, и, считает Лоза, вряд ли кто-то станет разыгрывать сцены. Но добавил, что с актерами никогда нельзя быть уверенными, "живет ли он по-настоящему или играет роль".
"Больного изобразить несложно, для этого не понадобится знание системы Станиславского, достаточно элементарных актёрских навыков", — заключил певец.
Накануне Михаилу Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд. В здание его вели под руки, и уже через несколько минут подъехала скорая помощь, и актера вынесли на носилках.
Сегодня стало известно, что заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы перенесли на 18 августа.
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
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