"Больного изобразить несложно": Лоза усомнился в диагнозе Ефремова

Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом. Архивное фото

Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза заявил в Музыкант Юрий Лоза заявил в Facebook , что не уверен, был ли у устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова инсульт, или тот "играет роль".

Певец написал, что сложно судить о том, был ли в действительности у Ефремова инсульт, или нет, после того, как тот сначала признал вину в аварии, а потом "на голубом глазу" утверждал, что ничего не помнит о ДТП.

"Думаю, ответ мы узнаем скоро, потому что данное заболевание отражается на всём – на внешнем виде, речи, памяти, подвижности и т.д.", — написал Лоза.

Он привел в пример своего отца, который, по его словам, после аналогичного диагноза вышел из больницы "человеком с ограниченными возможностями".

Музыкант подчеркнул, что тема здоровья очень серьезна, и, считает Лоза, вряд ли кто-то станет разыгрывать сцены. Но добавил, что с актерами никогда нельзя быть уверенными, "живет ли он по-настоящему или играет роль".

"Больного изобразить несложно, для этого не понадобится знание системы Станиславского, достаточно элементарных актёрских навыков", — заключил певец.

Накануне Михаилу Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд. В здание его вели под руки, и уже через несколько минут подъехала скорая помощь, и актера вынесли на носилках.