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"Больного изобразить несложно": Лоза усомнился в диагнозе Ефремова
Музыкант Юрий Лоза заявил в Facebook, что не уверен, был ли у устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова инсульт, или тот "играет роль". РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:39
2020-08-12T15:39
дтп с участием михаила ефремова
юрий лоза
михаил ефремов
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, юрий лоза, михаил ефремов, общество
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Музыкант Юрий Лоза заявил в Facebook
, что не уверен, был ли у устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова инсульт, или тот "играет роль".
Певец написал, что сложно судить о том, был ли в действительности у Ефремова инсульт, или нет, после того, как тот сначала признал вину в аварии, а потом "на голубом глазу" утверждал, что ничего не помнит о ДТП.
"Думаю, ответ мы узнаем скоро, потому что данное заболевание отражается на всём – на внешнем виде, речи, памяти, подвижности и т.д.", — написал Лоза.
Он привел в пример своего отца, который, по его словам, после аналогичного диагноза вышел из больницы "человеком с ограниченными возможностями".
Музыкант подчеркнул, что тема здоровья очень серьезна, и, считает Лоза, вряд ли кто-то станет разыгрывать сцены. Но добавил, что с актерами никогда нельзя быть уверенными, "живет ли он по-настоящему или играет роль".
"Больного изобразить несложно, для этого не понадобится знание системы Станиславского, достаточно элементарных актёрских навыков", — заключил певец.
Накануне Михаилу Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд. В здание его вели под руки, и уже через несколько минут подъехала скорая помощь, и актера вынесли на носилках.
Сегодня стало известно, что заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы перенесли на 18 августа.