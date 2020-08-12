Кравчук предложил не использовать понятие "особый статус" для Донбасса

"Мы предлагаем вместо общего понятия "особый статус" внести другие понятия, в частности, я так вижу это все. Закон Украины, который готовится и уже почти готов, по вопросам, касающимся Донбасса, войны на Донбассе и мира на Донбассе, мы просим понять нас и учесть такую формулировку - "особый режим административного управления ". И это соответствует тем реформам, которые проводятся на Украине по местному самоуправлению и нашим законам", - заявил Кравчук в среду в эфире телеканала "Дом".