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Кравчук предложил не использовать понятие "особый статус" для Донбасса
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:36
ситуация в днр и лнр
донбасс
леонид кучма
леонид кравчук
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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донбасс
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ситуация в днр и лнр, донбасс, леонид кучма, леонид кравчук, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Кравчук предложил не использовать понятие "особый статус" для Донбасса

15:36 12.08.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
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Леонид Кравчук. Архивное фото
КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
Ранее Кравчук заявил, что понятие "особый статус" для Донбасса необходимо уточнить.
"Мы предлагаем вместо общего понятия "особый статус" внести другие понятия, в частности, я так вижу это все. Закон Украины, который готовится и уже почти готов, по вопросам, касающимся Донбасса, войны на Донбассе и мира на Донбассе, мы просим понять нас и учесть такую формулировку - "особый режим административного управления ". И это соответствует тем реформам, которые проводятся на Украине по местному самоуправлению и нашим законам", - заявил Кравчук в среду в эфире телеканала "Дом".
Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил Кравчука представлять делегацию Киева в группе.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
8 августа, 16:48
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛеонид КучмаЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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