Женщина чуть не попала в пасть акуле в собственный день рождения

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жительница . Жительница США Исо Мачадо оказалась в метре от акулы во время празднования своего дня рождения на яхте у одного из друзей.

Инцидент произошел на Багамских островах. Женщина решила спуститься с надувной горки в открытое море.

Все это время друзья Мачадо снимали ее на видео. Когда именинница нырнула в воду, то оказалось, что у спуска ее поджидала акула длиной около 2,5 метра.

На кадрах слышно, как сын американки говорит ей, чтобы она не пугалась хищника.

Как рассказал New York Post один из друзей женщины, гости вечеринки сразу поспешили вытащить ее. По его словам, сама Мачадо совсем не испугалась акулы.