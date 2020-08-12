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Женщина чуть не попала в пасть акуле в собственный день рождения
Жительница США Исо Мачадо оказалась в метре от акулы во время празднования своего дня рождения на яхте у одного из друзей. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:42
багамские острова
сша
в мире
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РИА Новости
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60
багамские острова, сша, в мире

Женщина чуть не попала в пасть акуле в собственный день рождения

15:30 12.08.2020 (обновлено: 17:42 12.08.2020)
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жительница США Исо Мачадо оказалась в метре от акулы во время празднования своего дня рождения на яхте у одного из друзей.
Инцидент произошел на Багамских островах. Женщина решила спуститься с надувной горки в открытое море.
Все это время друзья Мачадо снимали ее на видео. Когда именинница нырнула в воду, то оказалось, что у спуска ее поджидала акула длиной около 2,5 метра.
На кадрах слышно, как сын американки говорит ей, чтобы она не пугалась хищника.
Как рассказал New York Post один из друзей женщины, гости вечеринки сразу поспешили вытащить ее. По его словам, сама Мачадо совсем не испугалась акулы.
По информации издания, американка столкнулась с усатой акулой-нянькой. В большинстве случаев они не опасны для людей, однако зарегистрировано несколько нападений особо крупных особей на человека.
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Багамские ОстроваСШАВ мире
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