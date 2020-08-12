https://ria.ru/20200812/1575695849.html
Женщина чуть не попала в пасть акуле в собственный день рождения
Жительница США Исо Мачадо оказалась в метре от акулы во время празднования своего дня рождения на яхте у одного из друзей. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:30
2020-08-12T17:42
багамские острова
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
багамские острова, сша, в мире
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости
. Жительница США
Исо Мачадо оказалась в метре от акулы во время празднования своего дня рождения на яхте у одного из друзей.
Инцидент произошел на Багамских островах. Женщина решила спуститься с надувной горки в открытое море.
Все это время друзья Мачадо снимали ее на видео. Когда именинница нырнула в воду, то оказалось, что у спуска ее поджидала акула длиной около 2,5 метра.
На кадрах слышно, как сын американки говорит ей, чтобы она не пугалась хищника.
Как рассказал New York Post
один из друзей женщины, гости вечеринки сразу поспешили вытащить ее. По его словам, сама Мачадо совсем не испугалась акулы.
По информации издания, американка столкнулась с усатой акулой-нянькой. В большинстве случаев они не опасны для людей, однако зарегистрировано несколько нападений особо крупных особей на человека.