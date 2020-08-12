https://ria.ru/20200812/1575695528.html
Медведев обвинил США в стремлении использовать интернет как свою вотчину
Ряд стран, прежде всего США, стремятся использовать интернет "как свою вотчину", обеспечивая исключительно свои цели и не считаясь с международными правилами,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:21
2020-08-12T15:21
дмитрий медведев
сша
технологии
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575695162.html
Von Stirliz
самое смешное,что как только у нас заикнулись о создании именно своего интернета,либералы немедленно завыли о цензуре, лишении свободы слова. Так создавать или нет? Пора уже определиться. Ведь всемирный рубильник-то пока именно в США.
17
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сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, сша, технологии, в мире
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Ряд стран, прежде всего США
, стремятся использовать интернет "как свою вотчину", обеспечивая исключительно свои цели и не считаясь с международными правилами, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
"Вполне закономерно, что целый ряд стран, ну прежде всего, это Соединенные Штаты Америки, стремятся использовать интернет как свою вотчину, то есть как инструмент для обеспечения исключительно своих целей", - сказал Медведев на совещании.
"Достаточно вспомнить даже последние решения администрации действующей в Соединенных Штатах Америки, администрации (президента Дональда) Трампа в отношении владельцев либо там социальных сервисов... и приложений, связанных с ними, все это показывает, что Соединенные Штаты Америки намерены и дальше проводить свою политику в интернете, причем истолковывая решения тех или иных компаний или тех или иных стран исключительно под углом зрения обеспечения собственных национальных интересов, не считаясь ни с международной конкуренцией, ни с какими-либо вообще существующими сегодня международными правилами", - отметил он.