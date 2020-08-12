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Медведев обвинил США в стремлении использовать интернет как свою вотчину
Ряд стран, прежде всего США, стремятся использовать интернет "как свою вотчину", обеспечивая исключительно свои цели и не считаясь с международными правилами,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:21
дмитрий медведев
сша
технологии
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575695162.html
самое смешное,что как только у нас заикнулись о создании именно своего интернета,либералы немедленно завыли о цензуре, лишении свободы слова. Так создавать или нет? Пора уже определиться. Ведь всемирный рубильник-то пока именно в США.
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12
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
дмитрий медведев, сша, технологии, в мире

Медведев обвинил США в стремлении использовать интернет как свою вотчину

15:21 12.08.2020
6315
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ряд стран, прежде всего США, стремятся использовать интернет "как свою вотчину", обеспечивая исключительно свои цели и не считаясь с международными правилами, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Вполне закономерно, что целый ряд стран, ну прежде всего, это Соединенные Штаты Америки, стремятся использовать интернет как свою вотчину, то есть как инструмент для обеспечения исключительно своих целей", - сказал Медведев на совещании.
Заседание бюро высшего совета Единой России
Вчера, 15:14
Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"
"Достаточно вспомнить даже последние решения администрации действующей в Соединенных Штатах Америки, администрации (президента Дональда) Трампа в отношении владельцев либо там социальных сервисов... и приложений, связанных с ними, все это показывает, что Соединенные Штаты Америки намерены и дальше проводить свою политику в интернете, причем истолковывая решения тех или иных компаний или тех или иных стран исключительно под углом зрения обеспечения собственных национальных интересов, не считаясь ни с международной конкуренцией, ни с какими-либо вообще существующими сегодня международными правилами", - отметил он.
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Обсудить 12
Дмитрий МедведевСШАТехнологииВ мире
Популярные комментарии
самое смешное,что как только у нас заикнулись о создании именно своего интернета,либералы немедленно завыли о цензуре, лишении свободы слова. Так создавать или нет? Пора уже определиться. Ведь всемирный рубильник-то пока именно в США.
12 августа, 15:56
Von Stirliz
1410002
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