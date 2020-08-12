Медведев обвинил США в стремлении использовать интернет как свою вотчину

"Вполне закономерно, что целый ряд стран, ну прежде всего, это Соединенные Штаты Америки, стремятся использовать интернет как свою вотчину, то есть как инструмент для обеспечения исключительно своих целей", - сказал Медведев на совещании.

"Достаточно вспомнить даже последние решения администрации действующей в Соединенных Штатах Америки, администрации (президента Дональда) Трампа в отношении владельцев либо там социальных сервисов... и приложений, связанных с ними, все это показывает, что Соединенные Штаты Америки намерены и дальше проводить свою политику в интернете, причем истолковывая решения тех или иных компаний или тех или иных стран исключительно под углом зрения обеспечения собственных национальных интересов, не считаясь ни с международной конкуренцией, ни с какими-либо вообще существующими сегодня международными правилами", - отметил он.