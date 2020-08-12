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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575695454.html
В центр Минска выдвинулась колонна военных грузовиков
В сторону центра Минска направились несколько колонн военной техники, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:38
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575680743.html
Вы не так поняли! Просто 80% населения страны уже третий день празднует победу своего светлого лидера и государство любезно решило развести всех по домам!
55
Грузовики - транспорт подходящий. На чем же еще можно вывезти 80% ?
45
15
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Военная техника на улицах Минска
По улицам Минска идет спецтехника.
2020-08-12T15:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
минск, белоруссия, в мире

В центр Минска выдвинулась колонна военных грузовиков

15:19 12.08.2020 (обновлено: 16:38 12.08.2020)
11196
МИНСК, 12 авг — РИА Новости. В сторону центра Минска направились несколько колонн военной техники, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, замечены две колонны грузовиков для перевозки людей, колонна техники для разрушения баррикад и легкобронированные автомобили.
Транспорт выехал из микрорайона Уручье, где базируется спецназ Внутренних войск МВД Белоруссии.

Протесты после выборов

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победил возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко. Он набрал более 80 процентов голосов.
Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция итоги выборов не признала.
Вечером того же дня недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день. Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержаны около шести тысяч человек.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Вчера, 12:33Протесты в Белоруссии
Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске
154428541
Обсудить 15
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вы не так поняли! Просто 80% населения страны уже третий день празднует победу своего светлого лидера и государство любезно решило развести всех по домам!
12 августа, 15:35
ЕВЕгор Воронин
201301021
Грузовики - транспорт подходящий. На чем же еще можно вывезти 80% ?
12 августа, 15:29
Кузьма Кузьмич
19400121
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