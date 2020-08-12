https://ria.ru/20200812/1575695454.html
В центр Минска выдвинулась колонна военных грузовиков
В сторону центра Минска направились несколько колонн военной техники, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:19
2020-08-12T16:38
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575680743.html
Егор Воронин
Вы не так поняли! Просто 80% населения страны уже третий день празднует победу своего светлого лидера и государство любезно решило развести всех по домам!
55
Кузьма Кузьмич
Грузовики - транспорт подходящий. На чем же еще можно вывезти 80% ?
45
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минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Военная техника на улицах Минска
По улицам Минска идет спецтехника.
2020-08-12T15:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 12 авг — РИА Новости. В сторону центра Минска направились несколько колонн военной техники, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, замечены две колонны грузовиков для перевозки людей, колонна техники для разрушения баррикад и легкобронированные автомобили.
Транспорт выехал из микрорайона Уручье, где базируется спецназ Внутренних войск МВД Белоруссии.
Протесты после выборов
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победил возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко
. Он набрал более 80 процентов голосов.
Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция итоги выборов не признала.
Вечером того же дня недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день. Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержаны около шести тысяч человек.
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