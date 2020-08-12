В центр Минска выдвинулась колонна военных грузовиков

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МИНСК, 12 авг — РИА Новости. В сторону центра Минска направились несколько колонн военной техники, передает корреспондент РИА Новости.

В частности, замечены две колонны грузовиков для перевозки людей, колонна техники для разрушения баррикад и легкобронированные автомобили.

Белоруссии. Транспорт выехал из микрорайона Уручье, где базируется спецназ Внутренних войск МВД

Протесты после выборов

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победил возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко . Он набрал более 80 процентов голосов.

Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция итоги выборов не признала.

Вечером того же дня недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день. Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержаны около шести тысяч человек.