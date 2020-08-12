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Украина направила запросы о выдаче 28 задержанных в Белоруссии россиян
Офис генерального прокурора Украины направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных россиян, сообщила в среду пресс-служба офиса. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:16
задержание россиян под минском
дмитрий кулеба
донбасс
белоруссия
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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задержание россиян под минском, дмитрий кулеба, донбасс, белоруссия, украина, в мире

Украина направила запросы о выдаче 28 задержанных в Белоруссии россиян

15:18 12.08.2020 (обновлено: 16:16 12.08.2020)
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Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
КИЕВ, 12 авг – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных россиян, сообщила в среду пресс-служба офиса.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально не получал согласия Белоруссии о передаче Украине задержанных россиян.
"Офис генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился в генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 правоохранительными органами Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Ранее пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Отмечалось, что Киев готовит экстрадиционные документы по задержанным гражданам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
9 августа, 12:16Протесты в Белоруссии
Лукашенко: "никакие вагнеры" не повлияют на отношения с Россией
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
8 августа, 15:45
Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны
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Задержание россиян под МинскомДмитрий КулебаДонбассБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
сами организовали провокацию, все вскрылось, но все равно гнут свое...У самих все ВСУ сажать можно как карателей...
12 августа, 15:19
О Ольга Занкова
12022108
Не верю я Лукашенко. Скользкий и мерзкий типчик. Всегда таким был.
12 августа, 15:24
Арсений Новиков
7511308
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