Украина направила запросы о выдаче 28 задержанных в Белоруссии россиян

"Офис генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился в генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 правоохранительными органами Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.