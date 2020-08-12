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Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"
Национальная система маршрутизации сетевого трафика призвана обезопасить деятельность российских интернет-ресурсов в случае атаки на них, заявил зампред Совета... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:10
совет безопасности рф
россия
дмитрий медведев
безопасность
общество
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https://ria.ru/20200805/1575415548.html
Другими словами они хотят создать внутренний Российский интернет . Может Китай , Иран , Венесуэлу и Сирию туда ещё пустят . Это называется изоляция .
92
Говорите про это давно. Делайте!!!!! Или так и будите говорить?
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россия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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совет безопасности рф, россия, дмитрий медведев, безопасность, общество

Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"

15:14 12.08.2020 (обновлено: 17:10 12.08.2020)
5800
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаседание бюро высшего совета "Единой России"
Заседание бюро высшего совета Единой России
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Национальная система маршрутизации сетевого трафика призвана обезопасить деятельность российских интернет-ресурсов в случае атаки на них, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев провел совещание, на котором обсуждались вопросы равноправия в управлении сетевыми ресурсами. В нем участвовали министр связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, руководители служб и ведомств.
Медведев заметил, что сейчас США "полностью контролируют" управление доменными именами и определяют IP-адреса. По его словам, "так сложилось, но так быть не должно".

"Последние решения администрации Трампа в отношении владельцев социальных сервисов и видеоприложений из КНР показывают, что США намерены и дальше жестко проводить свою политику в интернете в своих интересах. Это доказывает, что ни пользователи Сети, ни бизнес, ни государства не могут быть уверены в том, что их права и интересы будут должным образом защищены", — приводятся в пресс-релизе мероприятия словам заместителя председателя Совбеза.

Для России этот вопрос имеет принципиальное значение, добавил экс-президент.
Мы исходим из того, что государство должно иметь право и реальную возможность самостоятельно управлять своим информационным пространством, поскольку это один из признаков суверенитета.
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда
Дмитрий Медведев
заместитель председателя Совбеза России
В октябре прошлого года правительство утвердило положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета в России.
Постановление, вступившее в силу с 1 ноября, предусматривает, что учения проводятся по решению Минкомсвязи на федеральном и региональном (на территории одного или нескольких субъектов) уровнях. В них участвуют операторы связи, владельцы точек обмена трафиком и линий связи, пересекающих границу, организаторы распространения информации в интернете, а также Минкомсвязь, Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, ФСТЭК, Роскомнадзор, Россвязь, местные органы власти.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
5 августа, 18:16
Дуров назвал действия США против TikTok угрозой интернету
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Совет Безопасности РФРоссияДмитрий МедведевБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Другими словами они хотят создать внутренний Российский интернет . Может Китай , Иран , Венесуэлу и Сирию туда ещё пустят . Это называется изоляция .
12 августа, 16:58
freizdorf
24410261
Говорите про это давно. Делайте!!!!! Или так и будите говорить?
12 августа, 15:16
Егор Панкратов
55200024
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