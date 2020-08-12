Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"

"Последние решения администрации Трампа в отношении владельцев социальных сервисов и видеоприложений из КНР показывают, что США намерены и дальше жестко проводить свою политику в интернете в своих интересах. Это доказывает, что ни пользователи Сети, ни бизнес, ни государства не могут быть уверены в том, что их права и интересы будут должным образом защищены", — приводятся в пресс-релизе мероприятия словам заместителя председателя Совбеза.