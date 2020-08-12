https://ria.ru/20200812/1575694926.html
Более тысячи мест в детсадах появятся в Курганской области
Строительство восьми детсадов начнется в этом году в Курганской области в рамках нацпроекта "Демография", что позволит в 2020-2021 годах создать 1030 дошкольных РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:10
2020-08-12T15:10
курганская область
общество
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курганская область
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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курганская область, общество
КУРГАН, 12 авг – РИА Новости.
Строительство восьми детсадов начнется в этом году в Курганской области
в рамках нацпроекта "Демография", что позволит в 2020-2021 годах создать 1030 дошкольных мест, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.
Так, строительство очередного детского сада начнется в ближайшее время в Кургане. Новое дошкольное учреждение на 150 мест появится в 7-м микрорайона Заозерного, подрядчик готовится приступить к работам.
"По проекту здание будет двухэтажным: на первом этаже планируется разместить четыре ясельные группы для детей до трех лет, на втором этаже - три дошкольные группы для детей с 3 до 7 лет. Группы и другие помещения будут обустроены в соответствии со всеми современными стандартами и санитарно-эпидемиологическими правилами, чтобы обеспечить комфорт и безопасность детей", - цитирует пресс-служба директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ области Ирину Саблукову.
К концу ноября следующего года также планируют закончить строительство нового корпуса детсада на сто мест в 5-м микрорайоне Заозерного. Он рассчитан на детей ясельного возраста. В здании расположатся четыре группы, у каждой будут свои спальня, столовая, туалет и раздевалка. На строительство здания объявлен аукцион.
В пресс-службе напомнили, что по итогам 2018-2019 годов в Курганской области также было построено 8 детсадов в общей сложности на 1100 мест.