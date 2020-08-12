Более тысячи мест в детсадах появятся в Курганской области

"По проекту здание будет двухэтажным: на первом этаже планируется разместить четыре ясельные группы для детей до трех лет, на втором этаже - три дошкольные группы для детей с 3 до 7 лет. Группы и другие помещения будут обустроены в соответствии со всеми современными стандартами и санитарно-эпидемиологическими правилами, чтобы обеспечить комфорт и безопасность детей", - цитирует пресс-служба директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ области Ирину Саблукову.