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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200812/1575694901.html
Официальный курс евро на четверг вырос на три копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,14 копейки - до 85,956 рубля, курс доллара увеличился на 8,29 копейки - до 73,2351... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575101569_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1e4ff4f34ac9039c1d96dd2ed1866245.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг вырос на три копейки

15:10 12.08.2020
393
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро в Москве
Электронное табло с символикой евро в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,14 копейки - до 85,956 рубля, курс доллара увеличился на 8,29 копейки - до 73,2351 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 5,97 копейки, составив 78,9595 рубля.
Американские доллары
4 августа, 16:46Акценты
Закат доллара? Американской валюте опять пророчат полный крахМировые СМИ и экспертное сообщество обращают внимание на заметное ослабление доллара по отношению к евро. Тому масса причин: от экономического спада и торговой войны США с Китаем до печатания новых денег. Однако смерть или тяжелую болезнь доллару предсказывают десятилетиями.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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