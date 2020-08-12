Парень воссоздал фото 73-летней давности и поразил Сеть одной деталью

Фотография, выложенная пользователем Dauntless1 на сервисе Reddit, где его дед позирует на фоне Императорского дворца в Токио

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пользователь Пользователь Reddit Dauntless1 детально воссоздал сделанную в Японии фотографию своего деда.

Посетители портала поразились сохранности запечатленного на обоих изображениях Императорского дворца, несмотря на плотную застройку, появившуюся вокруг него. Они также обратили внимание на разросшиеся деревья вокруг дворца.

© Фото : Dauntless1/Reddit Фотография, выложенная пользователем Dauntless1 на сервисе Reddit, где он позирует напротив Императорского дворца в Токио © Фото : Dauntless1/Reddit Фотография, выложенная пользователем Dauntless1 на сервисе Reddit, где он позирует напротив Императорского дворца в Токио

Dauntless1 рассказал, что его дед был хирургом-стоматологом и служил в Японии в то время, когда был сделан снимок. Пользователь предполагает, что это было в 1946-м или 1947 году.