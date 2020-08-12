Парень воссоздал фото 73-летней давности и поразил Сеть одной деталью

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пользователь Reddit Dauntless1 детально воссоздал сделанную в Японии фотографию своего деда.
Посетители портала поразились сохранности запечатленного на обоих изображениях Императорского дворца, несмотря на плотную застройку, появившуюся вокруг него. Они также обратили внимание на разросшиеся деревья вокруг дворца.
© Фото : Dauntless1/RedditФотография, выложенная пользователем Dauntless1 на сервисе Reddit, где он позирует напротив Императорского дворца в Токио
Фотография, выложенная пользователем Dauntless1 на сервисе Reddit, где он позирует напротив Императорского дворца в Токио
Dauntless1 рассказал, что его дед был хирургом-стоматологом и служил в Японии в то время, когда был сделан снимок. Пользователь предполагает, что это было в 1946-м или 1947 году.
Некоторые отметили, что многие люди пытались повторить фотографии своих предков и даже специально для этого посещали другие города и страны, но не могли это сделать из-за сильно изменившейся застройки. В ответ Dauntless1 поделился, что перед поездкой в Японию отобрал больше сотни снимков, но смог повторить только этот.
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