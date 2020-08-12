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Парень воссоздал фото 73-летней давности и поразил Сеть одной деталью
Пользователь Reddit Dauntless1 детально воссоздал сделанную в Японии фотографию своего деда. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:32
япония
в мире
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япония
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
япония, в мире

Парень воссоздал фото 73-летней давности и поразил Сеть одной деталью

15:08 12.08.2020 (обновлено: 16:32 12.08.2020)
58566
© Фото : Dauntless1/RedditФотография, выложенная пользователем Dauntless1 на сервисе Reddit, где его дед позирует на фоне Императорского дворца в Токио
Фотография, выложенная пользователем Dauntless1 на сервисе Reddit, где его дед позирует на фоне Императорского дворца в Токио
© Фото : Dauntless1/Reddit
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пользователь Reddit Dauntless1 детально воссоздал сделанную в Японии фотографию своего деда.
Посетители портала поразились сохранности запечатленного на обоих изображениях Императорского дворца, несмотря на плотную застройку, появившуюся вокруг него. Они также обратили внимание на разросшиеся деревья вокруг дворца.
© Фото : Dauntless1/RedditФотография, выложенная пользователем Dauntless1 на сервисе Reddit, где он позирует напротив Императорского дворца в Токио
Фотография выложенная пользователем Dauntless1 на сервисе Reddit, где он позирует напротив Императорского дворца в Токио
© Фото : Dauntless1/Reddit
Фотография, выложенная пользователем Dauntless1 на сервисе Reddit, где он позирует напротив Императорского дворца в Токио
Dauntless1 рассказал, что его дед был хирургом-стоматологом и служил в Японии в то время, когда был сделан снимок. Пользователь предполагает, что это было в 1946-м или 1947 году.
Некоторые отметили, что многие люди пытались повторить фотографии своих предков и даже специально для этого посещали другие города и страны, но не могли это сделать из-за сильно изменившейся застройки. В ответ Dauntless1 поделился, что перед поездкой в Японию отобрал больше сотни снимков, но смог повторить только этот.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИмператорский дворец в Токио
Императорский дворец в Токио
© РИА Новости / Владимир Песня
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Молодец!
12 августа, 15:12
Егор Панкратов
2000001
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